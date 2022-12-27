Почему Patriot – почти совершенное оружие, а критика Путиным этих систем – недостоверна: эксперт ответил

Последняя модификация Patriot – это возможность ЗРК сбивать крылатые и баллистические ракеты, говорит эксперт.

Система противовоздушной обороны Patriot, разработанная в США, считается оружием, которое является одним из самых совершенных. А критика президентом РФ Владимиром Путиным этих систем ошибочна.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Система Patriot, несмотря на всю критику, которую высказывал кремлевский дед Путин, о том, что это устаревшее оружие и оно уступает С-300, это не соответствует действительности", – сказал эксперт.

По его словам, система Patriot проходит постоянные модификации.

"Последняя модификация системы Patriot – это возможность ЗРК сбивать крылатые и баллистические ракеты. Если раньше они подрывались вблизи ракеты, то речь идет о непосредственном поражении", – сказал он.

Также он отметил, что Patriot считается оружием, которое является одним из самых совершенных.

"Почему? Потому что факт поставки Украине. До сих пор мы были беспомощны перед угрозой ударов баллистическими ракетами. Когда возникла тема возможности поставки из Ирана баллистических ракет дальностью поражения 300-800 км, то Соединенные Штаты соответственно приняли решение о передаче систем Patriot", – объяснил Снегирев.

В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot.

Эксперт Роман Свитан считает, что поставка системы Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot отразится на ходе войны.

К слову, ранее Путин угрожал уничтожить систему Patriot.

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