Что станет для Трампа переломным моментом в отношении России: эксперт дал ответ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Переломный момент для президента США Дональда Трампа в отношении России не в Украине, а в связке Пекин-Москва.

Об этом заявил Александр Краев, эксперт Украинской призмы, преподаватель Киево-Могилянской Академии в эфире ТСН.ua.

«В плане переломных моментов, для Трампа их было уже достаточно. И уже должно наступить совсем другое понимание. Но в то же время мы уже шесть раз видели абсолютное изменение риторики по Украине, от того, что еще в июле 23-го года мы были, цитата: „Коррумпированной ямой вроде Афганистана, с которой не надо иметь дела“, потом после встречи с Зеленским мы уже были стальными людьми2. разных сообщений, поэтому на самом деле с Трампом определять конкретный момент очень сложно. Трамп — это человек-нарратив во многом», — сказал эксперт.

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Однако Александр Краев отметил, что добавил бы здесь еще одну плоскость, которую следует учитывать.

«Нам до сих пор не понятно, как он (Трамп — ред.) связывает Россию и Китай, а точнее, какой он выстраивает план, определенную стратегию относительно новой оси зла. Многие в окружении Трампа считают, что нужно отрывать Россию от Китая. Однако, так или иначе, какая-то балансировка Китая и России должна происходить. Показательны были заявления Трампа еще перед инаугурацией. В тот же день, когда Си Цзиньпинь был приглашен на инаугурацию, Трамп заявлял, что вообще-то нам с европейцами, цитата, нужно подумать о новых санкциях в отношении Китая из-за его позиции по России. То есть там есть понимание четкой взаимосвязи Пекина и Москвы и зависимости прямой агрессии Российской Федерации против демократического мира и поддержки Китайской Народной Республики. Недаром на фоне, называем это, успешных торговых переговоров относительно таможенных и тарифных ограничений, Китай начал менять собственную риторику», — говорит он.

Поэтому, по мнению эксперта, переломным моментом будет тот, когда для Трампа вопрос взаимосвязи России и Китая не будет решаться попытками уступок России, за счет Украины.

«Да, мол, давайте убедим Путина, что мы лучше партнеры, чем Китай. А когда это начнет осуществляться через „давайте нажмем на Китай или создадим Китаю такие условия, когда поддержка России станет менее выгодным вариантом“. Для этого есть экономическая база. 45% товарообмена Китая — это ЕС и США. И мы видим параллельно, что кризис, созданный Трампом тарифными войнами, Трампом уже решается. С другой стороны, чуть-чуть в украинскую медиа незаметно прошла новость о том, что ЕС с Китаем начали разговор о снятии взаимных тарифов, не трамповских, а собственных. И некоторые очень активные голоса в Китае начали говорить о том, что, мол, а давайте думать вообще о направлении на зону свободной торговли с ЕС. Конечно, это, мне кажется, розовые мечты, но мы видим изменение состояния Китая. Мы видим, что поездки европейских лидеров в Китай стали, ну просто постоянными командировками», — говорит эксперт.

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Краев отметил, что сейчас мы видим смену риторики Трампа.

«Конечно, трамповская торговая политика, она вернется на круг агрессивности в Китай. Это то, что опять же он обещает, на чем он строил свою программу. Ну, простите, его история о том, что мы новую высадку в месяц профинансируем китайскими тарифами… Однако он вернется к жесткой позиции по Китаю. И нам важно следить именно за этим направлением. То есть, в тот момент, когда мы увидим и осознаем, что для Трампа связь Пекин-Москва оказывается и видится как неразрывная, и что именно в Пекине он увидит решение вопросов с Москвой, мне кажется, это будет переломный момент», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что переговоры в Турции — поворотный момент для президента США Дональда Трампа, по которому должны быть санкции против России.