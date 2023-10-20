"Почему политики не воюют?": кто из известных украинцев бросил все и пошел на войну

Среди военнослужащих действительно гораздо больше депутатов городских советов и даже Верховного, чем можно предположить. Но враг не упускает возможность лишний раз поколотить украинцами и разогнать "предательство".

На вопрос: кто из чиновников, известных актеров, певцов и художников ушли на фронт, ответили журналисты эксклюзива TSN.UA.

Кто из депутатов ушел на фронт

Среди действующих депутатов совета в ряды ВСУ с первых дней войны пошли такие нардепы как Роман Костенко, он же секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военный опыт парламентарий имеет с 2014 года, служил в зоне АТО и входит в число "киборгов" — защитников Донецкого аэропорта.

После полномасштабного вторжения РФ участвовал в обороне Николаева, а также в освобождении Снегиревки.

Его коллега Роман Лозинский помимо политической деятельности является матросом Сил специальных операций ВСУ, поэтому тоже с первых дней ушел на фронт.

К Вооруженным Силам Украины присоединился и Сергей Рудык, в 2014 году был волонтером, в 2022 году костюм тоже заменил на камуфляж. Уже впоследствии депутат признался, что еще в 2021 году подписал контракт резерва первой очереди, по которому, в случае войны, обязывался прибыть в территориальный центр комплектования, после голосования в Раде поехал в Печерский военкомат.

В первые месяцы полномасштабной войны некоторые политики, как нардеп Владимир Вятрович и бывший глава парламента Андрей Парубий присоединялись к обороне столицы в рядах ТрО.

Есть среди военнослужащих из Верховной Рады и женщина. Это народный депутат Людмила Буймистер. По ее мнению, вообще-то каждый военнообязанный мужчина и женщина должны уметь защищать себя, свою семью и страну.

Больше среди нардепок тех, кто на войне потерял любимых людей. Беда коснулась семьи Ольги Стефанишиной: в Черниговской области, спасая людей, от вражеского снаряда погиб муж Богдан, участник Территориальной обороны.

Среди депутатов есть и волонтеры

Среди других женщин в совете есть активно волонтерящие, как например Яна Зинкевич. Она создала батальон парамедиков "Госпитальеры", который занимается эвакуацией с поля боя раненых украинских военных.

Еще больше имен можно назвать среди ушедших на фронт депутатов местных и областных советов.

Среди них было много ветеранов АТО/ООС, поэтому с 24 февраля они снова стали в строй, а есть и такие, что ради службы даже составили депутатский мандат. Среди них тоже, к сожалению, есть и погибшие. В частности, в конце 2022 года Движение ЧЕСТНО сделало исследование и выяснило сколько депутатов от какой фракции присоединились к рядам ВСУ и в каком городе таких больше всего.

По количеству депутатов больше всего на фронте от "Слуги Народа", потому что их больше, но именно в процентном соотношении к первой тройке входят партии:

"Свобода",

"Голос" и "Предложение"

И больше потерь у "Свободы", объясняют это тем, что комбатантское объединение служит на самых тяжелых направлениях. По состоянию на конец 2022 года в партии насчитывалось 5 погибших.

"Если же говорить об известных политиках из местных советов, то вы точно знаете: с 2016 года и сейчас службу в рядах ВСУ несет депутат Киевсовета 9-го созыва Алина Михайлова. В 2017 году она познакомилась с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайлом – первым добровольцем, прижизненно получивший звание Героя Украины. У пары завязались отношения, а после полномасштабного вторжения они пошли на службу вместе, но 7 марта 2023 Да Винчи, на войне с 18 лет, погиб в бою под Бахмутом", — рассказывает журналистка Виктория Гнатюк.

Движение Честно сделало исследование и выяснило сколько депутатов от какой фракции присоединились к рядам ВСУ

На войну пошли и бывшие чиновники

В рядах ВСУ служат не только действующие, но и бывшие депутаты и другие должностные лица. Служил на уровне с другими в горячих точках и бывший глава МВД и эксгенпрокурор Юрий Луценко, летом мужчина сообщил, что теперь переквалифицируется в волонтера, поскольку ВЛК диагностировала инвалидность и выполнять сложные боевые задачи он уже не может.

Плюсы и минусы службы депутатов

Не обходится конечно и без уклоняющихся от мобилизации. В то же время в Украине не отменены "брони" для народных депутатов, продолжают и приниматься законы, из-за которых все больше мужчин подпадают под мобилизацию. Так что палка с двух концов. С одного – это негативно влияет на моральный дух украинцев, с другой, не следует забывать, что решения в Верховной Раде не могут приниматься без необходимого кворума. А часто эти решения связаны и с поддержкой Вооруженных сил Украины.

Воюют ли дети чиновников?

О детях чиновников известно гораздо меньше. Ранее все обсуждали сыновей секретаря СНБО Алексея Данилова. Мол, отец отправил их за границу до начала войны. Но Данилов не смолчал и прокомментировал слухи о выезде сыновей из Украины во время войны и заявил, что оба сына служат в армии. Об этом он рассказал в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они есть, и чем занимаются. Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну, откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Лондона, Парижа, Майами. У одного Париж — это военная часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в деревне. А начинать оправдываться, что-то доказывать не вижу смысла", — сказал Данилов.

В то же время нардепы говорят, что есть двое коллег в Раде, чьи дети воюют. Фамилии не разглашаются. Однако российская пропаганда не пренебрегает игрой на эмоциях украинцев и регулярно забрасывает в инфопространство нарратив, вроде: а где дети депутатов и почему они не идут на фронт. Да и эти манипуляции можно развеять, если вспомнить, что народным депутатам Украины в среднем примерно 41 год, так что не так и многие из них имеют детей, подпадающих под мобилизацию. Об этом ранее заявлял и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Видимо потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого еще просто нет детей, у кого они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно", — говорил он.

Ставшие военнослужащими звезды

Свою успешную карьеру оружием с начала полномасштабной войны заменили известные украинские актеры и певцы.

Например актер Максим Девизоров, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", он ныне служит в Вооруженных силах Украины. Артист находился в Донецкой области.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками коллектива также вступил в силы территориальной обороны Украины и выполнял задачи в Ирпене и Буче. Впоследствии он вернулся в мирную жизнь и сейчас гастролирует с благотворительными турами в поддержку Украины.

Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк записался в ряды Винницкой терробороны. За свои заслуги перед городом у певца есть звание "Почетного гражданина Винницы".

Тамерлан из дуэта TamerlanAlena находился в самых горячих точках Киевской области – вместе с армией отражал военную колонну кафиров и осуществлял эвакуацию населения. Теперь он воюет по другим направлениям.

В защиту стал и Коля Серга, в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады, также основал "Культурный Десант" и вместе с другими певцами, в том числе, гражданскими ездит по позициям, чтобы поддерживать боевых дух бойцов музыкой.

Саша Положинский Фото: РБК-Украина

В ВСУ пошел и бывший лидер украинской группы "Тартак" Саша Положинский. Артисту сейчас 50 лет, он с собратьями даже попадал в полуокружение врага.

А лидера группы O.Trovald Женю Галича в первые дни войны в ВСУ не брали, но через несколько месяцев он туда попал, поскольку является офицером ВСУ.

И перечислять можно долго, вы точно знаете актеров Гарика Бирчу, Ахтема Сеитаблаева и Алексея Тритенко, или Андрея Фединчика или еще певцов Андрея Хливнюка, рэпера Ярмака или фронтмена группы ТНМК Фагота, режиссера Олега Сенцова.

Козловский сообщил об изменениях Фото: архив ТСН

Не стал уклоняться от мобилизации Виталий Козловский, ему повестка пришла в июне этого года. Певец прошел военную подготовку, в середине июля принял присягу, после чего отправился на фронт. А на днях сообщил, что его ждут изменения. К слову, артист больше не служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж", а вот где будет дальше, подробностями обещает поделиться со временем.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар также вступил в ряды Вооруженных сил Украины, взял в руки оружие, чтобы ускорить победу над оккупантами.

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко Фото: архив ТСН

Также пополнили ряды ВСУ известный телеведущий и актер Геннадий Попенко, а также телеведущий Даниэль Салем, он пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны, служил в Бейруте и имеет медицинское образование. Впрочем, звезда попала в Нацгвардию, а не в терроборону.

Как отмечал сам ведущий, он ездит на передовую с разведкой. На войне с оружием в руках защищает Украину и мужчина известной украинской художницы Евгении Гапчинской, Дмитрий Гапчинский.

Еще в начале полномасштабной войны в ряды ВСУ пошел и муж телеведущей ТСН на 1+1 Марички Падалко, известный журналист Егор Соболев, заключивший контракт с территориальной обороной, которая формируется как часть Вооруженных сил Украины, также участвовал в борьбе за Ирпень.

На фронте и муж ведущей завтрак – выходной Валентины Хамайко, известный банкир и бизнесмен Андрей Онистрат. На войну он пошел вместе со старшим сыном, 21-летним Остапом, к сожалению, 4 июня 2023 парень погиб, не дожив до своего дня рождения месяц.

Трагедия произошла под Угледаром. Остав был оператором отделения ударных БПЛА.

Ведущая "Завтрака с 1+1" Людмила Барбир редко делится своими семейными переживаниями в соцсетях, хотя что такое мужчина Игр на войне, знает еще со времен АТО. Барбир с начала полномасштабной войны живет в ожидании добрых известий от своего мужа.

И здесь хотим подчеркнуть: это не конечный список, на самом деле актеров, певцов и других известных людей избрали поставить свою карьеру на паузу и встать на защиту Родины.

Как показывает практика, решение идти в армию или нет, зависит вовсе не от статуса, а от позиции и зова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ "А почему политики не воюют?!" Имена известных украинцев, бросивших все и ушедших на войну

Напомним, на днях лидер группы O.Torvald Женя Галич, с начала войны ушедший защищать Украину от оккупантов, высказался о своих коллегах на передовой.

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