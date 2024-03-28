Почему Польша не сбила российскую ракету над своей территорией — ответ европарламентария

Представительница Польши в Европарламенте прокомментировала инцидент с российской ракетой, которая во время одной из атак вошла в воздушное пространство страны-члена НАТО.

Депутат Европарламента от Польши Ружа Тун унд Гогенштайн заявила, что решение Польши не сбивать российскую ракету в своем воздушном пространстве было осознанным, ведь это могло повлечь за собой дополнительные повреждения и угрозу для населения страны.

Об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

"Это всегда опасность сбивать (эти ракеты – ред.). Потому что ракета зашла на очень короткое время в воздушное пространство Польши. Ее были готовы сбить. Но мы также можем спровоцировать повреждения, когда она упадет. И мы не знаем, где она упадет, потому что это может быть там, где проживает население Польши, поэтому ее сознательно не сбили", — сказала Роза Тун унд Гогенштайн.

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По ее словам, польские военные внимательно следили за траекторией ракеты и были готовы сбить ее в случае необходимости. Однако учитывая, что ракета находилась в воздушном пространстве Польши всего 39 секунд, было принято решение воздержаться от этого.

"Я считаю, что НАТО отреагировало очень сильно. Альянс проинформировал очень четко, что они будут защищать (свою территорию – ред.). Также польское общество было проинформировано, что существует большая разница с предыдущим правительством (имеется в виду партия Право и справедливость, которая была при власти в Польше 8 лет до парламентских выборов в Польше прошлой осенью – ред.). И они просигнализировали очень четко, что они готовы. Поэтому я надеюсь, что это не была провокация", — сказала Ружа Тун унд Гогенштайн.

Инцидент с российской ракетой в воздушном пространстве Польши

Утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. После этого вражеская цель вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал ситуацию и заявил, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы в глубь страны. А в Вооруженных силах Польши заявили, что не сбивали ракету, потому что она "все равно возвращалась в Украину".

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте с российской ракетой в Польше и аналогичных случаях, случавшихся за 2 года полномасштабной войны.

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