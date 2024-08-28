Почему при отключении света падает скорость Интернета и будет ли во время блэкаута связь: данные операторов

В "Укрспецсвязи" еще в начале лета обязали операторов сотовой связи обеспечивать не менее 10 часов бесперебойной качественной Сети.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Почему возникают проблемы с системой оповещения

При выключении света не всегда слышен сигнал оповещения, а от того, услышим мы тревогу или нет, вовремя или с опозданием, может зависеть и наша жизнь.

"За системы оповещения на региональном уровне отвечают областные государственные администрации. Если говорить об отключениях, то как Киеве, так и в других областях есть территориальная система оповещения, она работает, и когда нет света. Сейчас на них ставятся дополнительные источники питания", – говорит спасатель.

Система оповещения

Правда, люди все же жалуются, что вместе со светом часто исчезает и система оповещения. Модернизация продолжается, но не так быстро, как хотелось бы, разъясняют в КГГА. В столице – 158 громкоговорителей. Их установили еще в 50-х годах прошлого столетия, и только десять процентов из них реконструированы.

Укрытие во время воздушной тревоги

Будет ли во время отключения света мобильный Интернет

Если системы оповещения не работают – полиция или спасатели должны ездить по улицам с громкоговорителями и предупреждать о воздушной тревоге. Но проще узнать об опасности из мобильных приложений. Но когда нет света, скорость Интернета часто падает до минимума.

"Когда выключают электричество, то это для нас такой же форс-мажор, как и для других потребителей электротока. Чтобы выйти из этой ситуации, каждая станция имеет свои комплектации, батареи, но у них есть определенный запас этого заряда, где-то на 4-6 часов работы", – говорит руководитель PR-службы компании "Vodafone-Украина" Виктория Рубан.

Тормозят Сеть и сами пользователи, говорит представитель мобильного оператора.

"Мы сразу видим скачок в 3-4 раза повышения нагрузки на сеть, растет трафик. Выключают свет – люди переходят на мобильный интернет", – говорит Виктория Рубан.

Так что не стоит смотреть фильмы, загружать большие файлы и пользоваться тик-током, потому чтто эта соцсеть – наиболее затратная в мегабайтах.

"Где можно, мы устанавливаем дизель-генераторы. Но там, где большие города и наши станции, которые преимущественно на чердаках, крышах, и туда просто физически нельзя затянуть дизель-генератор даже из-за пожарной безопасности. Мы не прекращаем делать все, что можем. Эти же аккумуляторный батареи – мы их заменили, заменили на всех базовых станциях, они уже более мощные, более емкие", – говорит Виктория Рубан.

Но даже их может не хватать на те минимум 10 часов бесперебойной работы, которые требует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. В то же время в Минцифры обещают содействовать мобильным операторам, чтобы государство и бизнес смогли совместно обеспечить надлежащую работу связи и Интернета.

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