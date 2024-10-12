Почему пришли мобилизовывать гостей "Океана Эльзы": новые подробности громкого рейда ТЦК

Стали известны новые подробности массового рейда ТЦК и полиции, состоявшегося вечером в пятницу, 11 октября, у киевского Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы".

Как известно, это был первый большой концерт за последние годы. Этот концерт "Океана Эльзы" посвящен 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы.

На официальном сайте "Океана Эльзы" указано, что деятельность музыкантов также направлена на поддержку ВСУ.

Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что распоряжение по охране общественного порядка у Дворца спорта поступило "сверху".

"Указание о проведении этого рейда пришло сверху". В пятницу вечером полиция обеспечивала охрану общественного порядка. Во время действия военного положения полиция имеет полномочия не только проверять в том числе наличие военных билетов у мужчин призывного возраста, но и принимать участие в рейдах, которые проводят ТЦК. То есть сопровождать их. Так было и в этот раз. Между нами, силовиками, этот рейд назывался "рейдом на мажоров", которые подпевали "Я не сдамся без боя" в то время, когда другие мужчины находятся в окопах. Документы были проверены у около 50 мужчин. 12 были задержаны и доставлены для выяснения обстоятельств. Есть и такой нюанс, когда во время подобных проверок полицейские выявляют лиц, которые находятся в розыске из-за совершения уголовных правонарушений. Наско я знаю, среди этих задержанных таких не было", — сообщил ТСН.ua информированный источник.

К этому правоохранители добавили, что инициатива проведения рейда с высокой вероятностью исходила не от руководства полиции, а, скорее всего, именно от военных, на которых возложены функции мобилизации.

"Есть очень простой нюанс. Задержание военнообязанных, не совершивших каких-либо уголовных преступлений и не находящихся из-за этого в розыске МВД, по большому счету не засчитывается как результат работы полиции. Поэтому полиция просто выполняет те функции, которые на нее возложены во время действия военного положения", — рассказали нам источники среди правоохранителей.

По их данным, не исключено, что подобные рейды в общественных местах продолжатся.

Вместе с тем на сайте бесплатных объявлений появились предложения, авторы которых продают со скидками приобретенные для себя билеты.

Стоимость билетов "с рук" колеблется от нескольких сотен до 2 тысяч. Как проанализировал ТСН.ua, продавцы в среднем готовы "скинуть" около 400 гривен за билет. Большинство таких объявлений появились ночью и сегодня утром, после того, как появились новости о массовом рейде ТЦК и полиции. Один из продавцов, пытающийся продать 2 билета по 499 грн. за каждый, написал в комментарии к своему объявлению: "Нет желания идти".

Вакарчук отреагировал

Также на рейд ТЦК отреагировал и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

ТСН.ua спросил Вакарчука о том, какого он мнения об этих событиях.

"У нас сегодня день рождения, я надеюсь, что вы нас тоже поздравляете. Мы очень счастливы, что столько людей пришли и приходят нас поддержать, слушают нашу музыку. Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важными. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", - ответил ТСН.ua Святослав Вакарчук.

Посетили рестораны и клубы

В соцсетях тем временем появилось много сообщений очевидцев о том, что работники ТЦК совершили подобные рейды в ресторанах, клубах и других развлекательных заведениях не только столицы, но и в Белой Церкви (Киевская область), Львове, Харькове, Днепре и Хмельницком.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК провели рейды по клубам в разных городах.

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