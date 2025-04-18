Почему Путин хочет продолжать войну: эксперт назвал "украинский страх" диктатора и опасную дату

Путин понимает только язык силы / © ТСН.ua

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Путин уже больше месяца игнорирует предварительные договоренности с американцами о перемирии в войне, которую он начал в Украине . Российский диктатор ужесточает наступательные действия на фронте и ракетный террор украинских городов. И создается впечатление, что для России более выгодна постоянная война, а не мир.

ТСН.ua выяснял, почему Путин не хочет перемирия и стремится воевать — неужели действительно это для России выгоднее, чем мир.

Путин боится Украины

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, основная причина того, что Путин продолжает войну в том, что он видит большую опасность от самого существования самостоятельной Украины, которая стала примером для многих народов мира.

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«Для российского диктатора — мы иные, потому что у нас демократический и европейский путь развития. А больше его бесит то, что мы не подчиняемся и уже четвертый год ведем отчаянное сопротивление. Это полностью отличается от того общества, которое формирует диктатор Путин. Он и его страна — это обломок от монголо-татарского ига, потомками которого они являются. Это диктатура, замешанная на лжи, насилии и крови. И если рядом будет что-то другое, то это будет подрывать его правление и ему подобным диктаторам, поэтому Путин стремится уничтожить Украину, как государство. И делает это военным путем не жалея никаких ресурсов — ни человеческих, ни финансовых», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Безнаказанность порождает агрессию

Военный эксперт добавляет, что задачу уничтожить Украину, Путин ставил еще в начале войны в 2022 году, и до сих пор он от нее не отказался, потому что чувствует полную безнаказанность за свои действия.

«Наши союзники недостаточно давят на Путина, как экономическими, так и дипломатическими рычагами. Санкции – это хорошо, но РФ их обходит и даже надеется на снятие определенных ограничений со стороны США. Пока Путин будет иметь силу и ресурсы для поэтапного захвата Украины, он будет это реализовывать. И переговоры об остановке ведения боевых действий будут иметь какой-то смысл для диктатора, когда мы сможем остановить его продвижение», — отмечает Игорь Романенко.

Что может остановить Путина

В желании покорить Украину Путин уже израсходовал миллиарды рублей и получил погибшими почти миллион своих граждан. Но останавливаться, судя по всему, не собирается. Хотя для всех нормальных людей в мире — мир лучше, чем война.

«Для Путина, к сожалению, нет. У него есть определенные ресурсы, которых ему еще хватит для войны на некоторое время. И он считает, что у него есть положительная динамика в реализации этого плана. А главное, Путин не видит существенного сопротивления его действиям в мире, кроме Украины. Все остальные – наблюдают. Поэтому он будет реализовывать свои планы, пока мы его не остановим. Только после этого возможен переход к разговорам о перемирии. Путин понимает только язык силы. Он хорошо это усвоил в подворотнях Санкт-Петербурга, а затем в кабинетах КГБ. Лишь гораздо большая сила сможет изменить его взгляды и остановить», — отмечает военный эксперт.

Ядерный шантаж

Бытует мнение, что остановить Путина могут ракетные удары по Москве. По крайней мере, это заставит россиян изрядно задуматься, что война «не где-то там», а возле соседнего дома или рядом со станцией метро. И они потребуют от Путина остановить войну.

«Возможно, это поможет его остановить. Но следует учитывать потенциал наших возможностей на текущее время. Он у нас, к сожалению, не значителен. Кроме того, Путин формулирует перед американцами подход, связанный с тем, мол, если подобные удары будут иметь место, то он применит тактическое ядерное оружие. Американцы этого очень боятся и потому всячески дергают за рукав Украину, чтобы подобного не произошло», — подчеркивает Игорь Романенко.

Угроза ракетных ударов и любовь к датам

Эксперт добавляет, что наличие ядерной кнопки позволяет Путину вести себя вызывающе перед всем миром. Именно поэтому он позволяет себе играть в обещания с американским президентом и не прекращает ракетного террора в отношении Украины. И по прогнозам аналитиков, угроза нанесения ударов баллистикой будет только расти в ближайшие недели.

«Путин – поведенный на датах. Так уж человека воспитали в КГБ. Причем, как к датам, которые любит праздновать его «глубинный народ» — 9 мая, день России, так и другим, в частности религиозным. 20 апреля — Пасха. Думаю, что Путин именно в эти дни может проявить свою мощь в виде ракетного удара, чтобы еще более убедительно давить на Украину. Нам не нужно паниковать, а быть к этому готовыми и соблюдать правила безопасности. Грубо говоря, среди разных возможных вариантов — готовиться к худшему, учитывая все намерения Путина», — отмечает Игорь Романенко.

Дедлайны для перемирия

К этому эксперт добавляет, что именно 20 апреля было одним из озвученных дедлайнов прекращения ведения боевых действий, которые пытались реализовать американцы.

«Представители США уже поняли, что эта дата не сработает. Потому следующим дедлайном могут стать 1 или 9 мая. 1 мая – 100 дней правления Дональда Трампа, а 9 мая – парад в Москве, который готовят пропагандисты Путина. Эти даты еще остаются актуальными, когда можно перейти к остановке боевых действий. Подчеркиваю, что это только шанс, а не стопроцентный подход. Если Путин почувствует, к этим датам, что он больше будет проигрывать, чем выигрывать — он будет останавливаться для разговоров о перемирии, а если не почувствует, то может в ответ воздействовать ракетными ударами. Но большая опасность существует до и после 20 апреля, потому что на 1 и 9 мая еще есть шанс на остановку боевых действий», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 21:19, 17.04.25 Количество просмотров 13 ТОП новостей ТСН 17 апреля. Переговоры в Париже! Покушение на журналиста в Киеве! Легион Илона Маска!