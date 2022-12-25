Почему Путин начал вторжение именно 24 февраля: объяснение астролога

Также Влад Росс припомнил старое пророчество, что после смерти Горбачева удача покинет Путина и он начнет все поигрывать.

Астролог Влад Росс рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение именно 24 февраля.

Об этом сказал астролог в интервью ТСН.ua.

"Я сказал, что все напьются 23 февраля (в праздник "День защитника отечества" в РФ. – Ред.) и в пьяном угаре полезут в ночь с 23-го на 24 февраля в Украину. Потому что парад планет как раз был около 2 марта. Я говорил, что в этом году умрут люди, разрушавшие СССР, после чего РФ начнет сыпаться.Я спрогнозировал, что Михаил Горбачев умрет. Леонид Кравчук умер, Геннадий Бурбулис умер – Ред.), Шушкевич умер (участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны Беларуси – Ред.). Существовало пророчество, что после смерти Горбачева удача покинет Путина и он начнет все поигрывать", – рассказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее астролог Влад Росс рассказал о ликвидации Путина и предположил, кто его может убить. Также астролог считает, что в Украине произойдет "экономическое чудо", и наше государство станет "Швейцарией Восточной Европы".

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