Почему Путин начал вторжение именно зимой 2022-го: объяснение Подоляка

По словам советника главы ОП, Путин сам себя убедил, что ЕС и США не будут помогать Украине, а большинство украинцев будут встречать оккупантов цветами.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему Российская Федерация вторглась в Украину именно зимой 2022 года и при чем здесь вопросы психологии "царя" и "полководца" Путина.

Об этом Подоляк сказал в интервью каналу "Рада" в рамках общенационального телемарафона.

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"Этот вопрос психологии Путина. Надо было самого себя убедить в том, что он "царь" и имеет право массово убивать людей. Он летом 2021 года встречался на уровне президентов США и России, где ультимативно сказал, что хочет получить то-то и то-то. Путин определенное время психологически готовил себя к тому, что он зайдет в страну и сможет там массово уничтожать людей, и после этого не будет никакой ответственности. это. И он в это поверил после многих встреч", – отметил советник главы ОП.

По его словам, Путин сам себя убедил, что ЕС и США не будут помогать Украине, а большинство украинцев будут встречать российских оккупантов цветами.

"Путину нужно было психологически подготовиться, что он будет гениальным полководцем, "царем", которого никто не будет упрекать, что он зашел массово убивать людей. И когда он поверил в это, увидел трусливую политику ЕС, нейтрально равнодушную позицию США, по словам Медведчука, Путин подумал, что здесь 90% будут встречать с цветами ржавую армаду российской армии, он сказал: "Ну все пошли, все нормально, никаких проблем у нас не будет". Вот так было принято решение. 20 лет в России доказывали своим гражданам — мы не даем вам много денег, чтобы вы жили кайфово, но мы вам говорим о величии, кого поставить на колени. Вот мы сейчас зайдем в Украину, вы увидите, там 40 миллионов людей будут визжать от страха. А сегодня они понимают, что визжать от страха будет политическая "элита" РФ", – сказал представитель Офиса президента.

По мнению Подоляка, дна многочисленные публикации в западных СМИ в начале прошлой зимы, что Украина не выстоит перед наступлением РФ, Кремль потратил много средств.

"И сейчас тратит много средств на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, чтобы мирно урегулировать вопрос. Это очень "классно" звучит: вы зашли к нам домой, поубивали людей, а теперь мы хотим с вами мирно урегулировать наш конфликт. А вторая составляющая – это бойтесь, потому что мы в январе или в феврале будем массово идти в Украину", – подытожил советник главы ОП.