Эксклюзив ТСН
587
Почему Путин не хочет мира: неожиданное объяснение

Жданов объяснил, почему в ближайшее время ничего нового ни на поле боя, ни в ситуации с обстрелами ждать не стоит.

Карина Бондаренко
Владимир Путин, Олег Жданов

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны, и это очень легко объяснимо.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, именно поэтому в ближайшее время ничего нового ни на поле боя, ни в ситуации с обстрелами ждать не стоит.

«Путин уверен, что они наступают по всем фронтам, ему это докладывают, и мы видим это в эфирах федеральных каналов Российской Федерации…. Путин сказал, что зачем нам сейчас останавливаться, если мы до конца весны все “освободим” — то есть захватят Донецкую и Луганскую область в полном объеме. Поэтому Путину невозможно сейчас остановиться. Знаете, можно втянуться в войну, а вот выйти из войны очень тяжело. Вы же понимаете, какой сложный механизм для прекращения огня. Чтобы приказ дошел до отдельного бойца в окопе, этот боец этот приказ выполнил, а не открыл огонь и не началась стрельба. Так что в этом смысле Путину невозможно остановиться на сегодняшний день», — говорит Олег Жданов.

