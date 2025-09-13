Почему Путин никогда не закончит войну в Украине: Жданов ответил

Российский руководитель Владимир Путин / © ТСН

В России идет полная милитаризация страны, поэтому российский диктатор Владимир Путин ищет новую войну.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Где ее искать — на Западе, как это проверить — делать такие вооруженные провокации, как в Польше во время последней массированной атаки по Украине, объясняет Жданов.

«Еще один нюанс, чему России нужна новая война. Они провели исследование влияния вывода советских войск из Афганистана в 1989 году на развал Советского Союза. Тогда вышла одна усиленная армия, 50-60 тысяч мы держали в Афганистане. А эти ребята очень сильно повлияли на общественное мнение по поводу того, что война была захватнической. Никакой интернациональной обязанности они там не выполняли. Они пытались поломать Афганистан и насадить там демократию западного типа в мусульманской стране. И поэтому в Кремле четко понимают, что если 700 тысяч приедут из Украины, а еще из них 200 тысяч „зеков“, половина даже если выживет, то какая криминогенная обстановка будет в России и какое общественное мнение они сформируют, когда их называют оккупантами? Они ведь это понимают, как бы там пропаганда ни говорила. И они приедут и будут рассказывать, что они делали в Украине, как они убивали. А что делать с юнармией, которая сегодня с первого класса бегает с автоматами полосу препятствий? Они одолевают ее с единственным лозунгом — „убивать хохлов“», — объясняет Олег Жданов.

По словам эксперта, именно поэтому Путину не выгодно заканчивать войны, в частности, в Украине.

Он также отметил, что в российских военных кругах давно обсуждают сценарии глобальной эскалации:

«В 2021 году генерал Герасимов в журнале „Красная звезда“ — это ведущее военное издание России — написал огромную аналитическую статью „Третья мировая война нового гибридного типа“. Там это все описано. Там нет конкретики о странах и территориях каких стран, но методика ее ведения полностью совпадает с тем, что сегодня происходит вокруг нашей войны».

