Почему Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до октября — эксперт назвал истинную причину

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам. Однако Путин лукавит, ведь причиной здесь будет дождливая погода.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Путин, скорее всего, спросил своих метеорологов, когда начнутся дожди на Донбассе. Ему сказали, что в октябре. После этого он поставил задачу Шойгу остановить наступательные действия, подгадывая их под наступление дождливой погоды, не более того», — сказал эксперт.

“Нечем им останавливать наступление. Погода действительно по некоторым районам остановит наше движение. Но эта погода остановит и российское наступление, где они хотели его провести в Купянском районе. Именно это направление подвергнется негативному влиянию погоды после того, как начнутся дожди”, — отметил Свитан.

Поэтому здесь можно сказать, что Путин лукавит, ставя такого рода задачи, потому что 2 октября ему могут приложить, что количество атак украинских войск уменьшилось, Россия их остановила. Хотя более виновата в этом будет Грета Тунберг с ее потеплением и осенними дождями, чем какой-нибудь Путин с его приказами», — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СВЕТАН: Почему из РФ нет смысла говорить и к чему здесь СССР? Шойгу получил НОВЫЙ ПРИКАЗ

Как ранее сообщали в ISW, ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге, если смогут выполнить несколько условий. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

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