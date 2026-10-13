Почему Путин с Трампом хотят дожать Украину: генерал предупредил о самом худшем варианте и где искать выход

Почему союзники не предоставили информацию о пусках баллистики по Киеву / © ТСН

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Украина не получила предупреждения от западных партнеров об ударе баллистических ракет со стороны России 12 октября. Об этом сообщил в своем заявлении президент Украины. По его словам, перед атакой по Киеву Украина не получила разведывательных данных от союзников, обычно помогающих своевременно реагировать на такие угрозы. В результате пять ракет попали по гражданской инфраструктуре столицы.

ТСН.ua выяснял, означает ли это, что подобные ситуации будут повторяться, особенно на фоне последних заявлений со стороны президента США. Тем более, что Украина до этого четко соблюдала условия прекращения атак на энергообъекты, объявленные американской стороной, хотя Россия продолжает наносить удары и не демонстрирует желания остановить воздушный террор.

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Тревожная тенденция для противовоздушной обороны

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, отсутствие предупреждения об ударе баллистикой из Брянской области указывает на тревожную тенденцию. Ведь подобную информацию Украина обычно получала преимущественно от США, которые имеют технические возможности фиксировать такие пуски и заранее предупреждать украинских военных, что позволяет принимать меры противодействия и спасать жизнь гражданских граждан.

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«Вероятно, что Трамп вместе с Путиным хотят нас дожать. Пять долетевших до Киева баллистических ракет указывают на то, что кое-что в этом смысле у них получилось, к сожалению. Как такое могло произойти? Разведывательные данные о стартах баллистики с территории России могут нам предоставлять только американцы. А получать информацию, что баллистика уже летит, а тем более отмечалось, что это была ракета С-400 — самый плохой для нас вариант», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что С-400 — это зенитная ракета, летящая по настильной траектории. Выявить ее, в отличие от классической баллистики, для украинских средств очень проблематично. Подобные случаи в Киеве уже были, когда взрыв раздавался раньше сигнала воздушной тревоги.

«Поэтому я не могу точно сказать: предоставляли или нет американцы информацию о баллистике в этот раз. Пока говорят, что поступления разведданных мы будем получать по-прежнему. Но зная Трампа и его команду, можно предположить, что такая остановка может произойти, и этот вариант я бы не советовал исключать. По всей вероятности, что пуски баллистики мы не заметили, потому что у нас таких возможностей нет, а тот, кто раньше такую информацию давал, нас не проинформировал», — говорит Игорь Романенко.

Чем грозит остановка разведданных от союзников

Военный эксперт объясняет последствия возможного прекращения передачи разведывательных данных со стороны США:

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«Украина не сможет эффективно и точно наносить удары дальнобойными средствами по целям противника на территории РФ. И это проблема. Также отсутствие разведывательных данных может существенно ухудшить наши возможности в защите неба. Мы будем пропускать все. Вот сколько Путин пустит баллистики, столько и прилетит. К сожалению, такие неутешительные дела», — говорит Игорь Романенко.

«Играть по-трамповски»: как действовать Украине

Чтобы минимизировать угрозы, генерал-лейтенант советует применять более гибкую дипломатическую тактику: «играть игру по-трамповски», и иногда включать дурака, как это делает сам президент США.

«Должны проявлять полную готовность обсуждать любые варианты о которых говорит Трамп. И при этом, конечно же, не отказываться от полного прекращения огня, бить по местам, где россияне производят, хранят и запускают ракеты. Мы должны говорить, что готовы обсуждать любые варианты, только нам нужно четко понять, что они подразумевают под определением „наши НПЗ“, — объясняет военный эксперт.

И добавляет, что стоит настаивать на переговорах, где все подробно уточнить, что такое наши НПЗ — куда можно бить, а куда нельзя.

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«А если обнаружат, что все-таки бьем по НПЗ, заявить, что мы „глубоко сожалеем“ и не знали, что там дизель, думали обычная переработка, по дизелю — никаких ударов. Должны сыграть в эту игру, чтобы получать разведывательные данные и не иметь проблем, как в понедельник с баллистикой. Нам нужно дотянуть до 3 ноября — выборов в Конгресс США. А что будет после этой даты, это уже совсем другой вопрос», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 16:48, 13.10.26 Количество просмотров 25 Ровно, Харьков и Киев под жестокой атакой: образовалась пробка, удар по вузу, баллистика без тревоги

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