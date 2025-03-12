Почему Путин в ступоре и должен позвонить Трампу: генерал оценил шансы на перемирие в войне

После переговоров в Саудовской Аравии между Украиной и США снова заговорили о перемирии в войне. Стороны добились определенных успехов и сейчас мир в ожидании ответа от Путина о возможности объявления перемирия на 30 дней.

ТСН.ua выяснял, действительно ли перемирие станет возможным, что может происходить после его объявления и какие шаги следует ожидать от диктатора Путина.

Почему Трампу и Путину не хватает времени

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, после переговоров в Саудовской Аравии ситуация складывается так, что Трамп и, прежде всего, Путин оказались в цейтноте по времени.

Трампу нужно достаточно быстро выходить на какие-то реальные результаты от переговоров, потому что кроме его дерзких действий, вызвавших лишь международную волну негатива к США, он еще ничего не показал.

А для Путина все складывается так, что ему уже нужно показывать итоги в начатой им специальной военной операции и что-то конкретное "дарить" своей публике к параду на 9 мая.

"Встреча в Саудовской Аравии показала, что несмотря на все предыдущие негативные события, украинская и американская стороны нашли оптимальный подход для того, чтобы приблизиться к подписанию соглашения о редкоземельных ископаемых и, главное, относительно того, чтобы начать переговорный этап о приостановлении ведения боевых действий. Более того, вопрос сводится не только к тому, как предлагали наши союзники – прекращение боевых действий в воздухе и на море, а о полном перемирии на 30 дней", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Игра не в пользу Путина

Военный эксперт подчеркивает, что такими действиями Украина постепенно продвигается к вопросу о возможном перемирии. Американцы уже согласились на восстановление поставок техники, вооружения и боеприпасов для Украины, а также обещают, что будут снабжать нас разведывательными данными.

"Думаю, что такой разворот событий, поставил Путина в ступор, временный, конечно, потому что с начала войны Россия стояла на жестких и ультимативных подходах, поэтому так просто они от этого не откажутся. Тем более, что американцы дали четко понять, что все же поддерживают Украину, что для нас является очень важным моментом. Кроме того, США намерены вводить против России дополнительные санкции, если окажется, что Путин блефовал с Трампом по поводу желания мира", – говорит Игорь Романенко.

Обмен воздушными ударами

Эксперт указывает на последние обмены массированными воздушными ударами между Россией и Украиной, которые состоялись накануне переговоров в Саудовской Аравии.

"Россияне первыми совершили массированный ракетно-дроновый удар по Украине. А в ответ, фактически впервые, получили массированный воздушный удар дронами от Сил обороны Украины. Причем, если россияне сами заявляют, что сбили 337 украинских беспилотников, то это означает, что их было вдвое больше применено, чтобы такое их количество туда долетело. Кстати, наши дроны били в первую очередь по военным объектам в Москве и области, а также долетели до Санкт-Петербурга. Поэтому здесь сработал и был четко продемонстрирован военно-политический фактор как напоминание, что в игру с воздушными атаками можно играть вдвоем. Это тоже очень важно", – подчеркивает генерал-лейтенант.

Когда ждать решения от Путина

Эксперт отмечает, что все эти события требуют от Путина определенного анализа для того, чтобы говорить о возможности дальнейших переговоров.

"Путин – старый игрок и чтобы делать какие-то заявления, ему не хватает информации от американцев. Конечно, определенные договоренности уже были достигнуты на этапе переговоров между россиянами и американцами в Стамбуле, но ситуация развивается очень стремительно, поэтому после этапа переговора между украинцами и американцами в Саудовской Аравии, Путину для принятия решения, следует уточнить все с Трампом. Вероятно, они это сделают во время телефонного разговора в эту пятницу. Поэтому каких-то весомых заявлений от РФ следует ожидать после этого разговора", – отмечает Игорь Романенко.

Что будет после объявления перемирия

Мы поинтересовались у эксперта: если благодаря работе дипломатов перемирие в войне будет достигнуто, то чего следует ожидать после него, ведь перемирие – это не мир, а лишь пауза в войне.

"Думаю, об этом рано говорить. Сначала нам нужно дойти до перемирия. То что будет после него зависит от того, на каких условиях будет обеспечено это перемирие. Здесь стоит понимать, что перемирие каждая из сторон будет использовать в своих интересах, а тогда уже будет формироваться следующий этап "после перемирия". Сейчас нужно продвигаться последовательно, и добиться выхода на прекращение ведения боевых действий. Украинской стороне его нужно будет эффективно проработать, а уже потом будет формироваться все "после него", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что будет после перемирия в Украине: эксперт назвал сценарий событий и предупредил о "сюрпризе".

Саудовская Аравия на ушах! Переговоры Украины и США вышли на новый уровень

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