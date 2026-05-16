Почему ракета Х-101 "складывает" дома: анализ экспертов удара по Киеву

Россия ударила по жилому дому Киева ракетой Х-101

В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе. Россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей.

Враг нанес удар ракетой Х-101, которая, по словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, вошла в девятиэтажное здание и там разорвалась. От взрыва железобетонные конструкции поднялись и завалился весь подъезд, а обломки ракеты нашли в подвале.

TСН.ua выяснял, чем опасна крылатая ракета Х-101, сколько такого оружия у противника, почему происходит разрушение масштабных размеров и как спастись жителям панельных домов во время обстрелов.

Ракетный удар по Киеву: что известно о крылатой ракете Х-101

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, крылатая ракета Х-101 является основным оружием российской стратегической авиации.

«Ракета Х-101 имеет огромную дальность. Рекламная, которую дают во всех источниках — 5,5 тысяч километров. Ее боевая часть до 450 кг. Это зависит от типа: может быть фугасной, осколко-фугасной, а также кассетной», — рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко.

Запуск ракет Х-101 осуществляется с воздушных платформ — бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

«Бомбардировщик Ту-95 на наружной подвеске способен нести, как правило, 8 таких ракет, имея 4 пилона по две ракеты на каждом. Ту-160 может нести 12 таких ракет на внутренней подвеске. Он имеет две барабанные пусковые установки, на каждой находится до 6 таких ракет», — отмечает авиаэксперт.

Технологические особенности ракеты Х-101 и стоимость

Валерий Романенко добавляет, что ракета Х-101 достаточно сложная и дорогостоящая: цена одной единицы составляет 3-4 миллиона долларов.

«Ракета Х-101 способна выходить на цель не только по спутниковой навигации или инерционной системе, а также имеет систему ориентации под собой. При прокладке маршрута полета в память ракеты закладывается цифровое изображение ключевых объектов. В случае отклонения от маршрута ракета может сканировать поверхность под собой: мосты, реки, дороги, рельеф. И пролетая над ними, не имея связи со спутниками, она может исправить траекторию в случае отклонения, сравнивая скан объекта под собой с находящимся в ее памяти», — объясняет специалист.

Он отмечает, что во время полномасштабного вторжения россияне начали устанавливать на Х-101 системы отстрела ловушек, которые на время могут делать ракету менее заметной для радаров.

«Еще Х-101 отстреливает тепловые ловушки. Они отвлекают ракету с тепловой наводкой на себя. Но в целом тепловые ловушки сейчас мало эффективны, потому что современные ракеты оборудованы анализаторами, которые отличают тепло от двигателя и чего-то другого», — добавляет Валерий Романенко. А вот противорадарные препятствия могут сделать ракету на несколько минут незаметной.

Ракеты, которые запускает Россия: сколько Х-101 имеет Путин

Несмотря на сложность ракеты, украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность в борьбе с этой угрозой.

«Во время массированного ракетного удара 16 апреля Россия запустила 20 ракет Х-101, 19 мы сбили. Массированный налет 3 апреля: запустили 25 ракет, 24 сбили. То есть это достаточно активно сбивающиеся ракеты. Но у россиян, к сожалению, высокий темп по выпуску таких ракет. По информации ГУР, темпы производства Х-101 по состоянию на 15 апреля — до 70 единиц в месяц. А запас таких ракет в РФ составляет около 120 единиц», — отмечает эксперт.

В то же время он добавляет, что были случаи, когда Х-101 не разрывались после попадания. Наиболее смертоносной эксперт считает российскую баллистику из-за ее высокой кинетической энергии.

«Крылатые ракеты наносят большие разрушения в случае попадания. В Киеве Х-101 уже уничтожала целый подъезд жилого дома. Но баллистика тоже ужасная. В общем, все российские ракеты имеют примерно одинаковую боевую часть, что „Калибры“, что „Искандер К“ — это где-то 450-480 килограммов», — отмечает специалист.

Такой мощности достаточно, чтобы «сложить» панельный дом. Это особенно опасно для пятиэтажных «хрущевок» и стандартных панельных девятиэтажек, которые разрушаются, не выдерживая прямого попадания.

Ракетный удар по Киеву 14 мая: били прицельно по дому

Относительно разрушения дома в Дарницком районе Валерий Романенко убежден, что это не было ошибкой.

«Думаю, что это был прицельный удар по жилому дому или халтурно проложенный маршрут ракеты. Понимаете, 9-ти этажки, они старые, и обозначены на цифровых картах времен СССР, которые противник закладывают в память ракеты. То есть россияне хорошо знали, что там жилой дом и стрелять туда нельзя. Другое дело — современные многоэтажки на 20 и более этажей, которые были возведены 10-20 лет назад, их на цифровых картах россиян нет. Именно поэтому иногда происходят попадания в такие дома», — отмечает Валерий Романенко.

Почему панельные дома самые уязвимые

В Киеве немало панельных домов еще старой советской застройки. Их строили быстро, собирали как конструктор, и плиты перекрытия держатся на, условно говоря, швах электросварки. Такие дома эксплуатируются уже много лет и они не могут выдержать попаданий в условиях войны — могут складываться как карточный дом.

По словам Игоря Молодана, эксперта по безопасности и руководителя Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб», в условиях войны наиболее опасны именно панельные дома, и риск пребывания в них во время воздушных атак очень высок.

«В случае попадания разрушается все сразу, тем более там плиты, перекрытия, они тяжелые и давят друг на друга. Поэтому наиболее опасные дома — это панельные, они не крепкие сами по себе. Более прочные — это кирпичные дома, кстати, и «хрущевки» бывают кирпичные. А наиболее надежные — это дома, которые стоят на монолитных фундаментах», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан.

Где искать спасения во время ракетного удара в Киеве

Эксперт уверяет, что во время воздушной тревоги одним из мест укрытия может быть подвал монолитного дома. Однако он подчеркивает, что не во всех домах есть подвалы, обустроенные под укрытие, и не все они открыты. Тем более что в Киеве часто такие места находятся в частной собственности или заброшены.

«Власть должна постоянно проверять состояние таких помещений. А что касается пребывания во время тревоги, то конечно, подвальное помещение более безопасно, чем находиться во время атаки в квартире. Поэтому гражданам следует находить такие помещения и спускаться туда во время воздушных атак, тем более что враг бьет ракетами преимущественно ночью, а в последнее время терроризирует и днем, и ночью», — продолжает Игорь Молодан.

Специалист отмечает, что безопасность — это дело каждого. Но люди от частых атак начинают уставать и потому игнорируют меры безопасности, оставаясь в своих домах, независимо от типа здания.

Игорь Молодан советует не пренебрегать правилами, а наиболее надежными для защиты называет сооружения двойного назначения — это наземные или подземные объекты (паркинги, метро, подвалы), которые в мирное время используются по основному функциональному назначению, а во время военного положения служат укрытием для защиты населения.

«Сооружения двойного назначения — это более безопасно, чем сидеть в квартире во время атаки. Я бы советовал гражданам спускаться к подземным паркингам, ТЦ, станциям метро. Все, что расположено под землей — безопаснее. Даже если рядом есть подземный переход, то лучше уж туда спуститься, потому что там по крайней мере два выхода, а конструкция перехода очень прочная. Логика проста — ракета не будет лететь в подземный переход, хотя такое тоже возможно, но большая вероятность, что она попадет в дом, чем в переход. Туда могут только долететь обломки от нее», — советует специалист по безопасности.

Правило «двух стен» и прямое попадание

Игорь Молодан соглашается, что люди, которые решают пересидеть воздушную атаку в панельном доме в ванной, туалете или коридоре — рискуют. Но добавляет, что это вопрос вероятности.

«Наибольшая опасность получить повреждение — это нахождение в помещении, где есть окна. Они могут вылететь от взрывной волны или попадания, и стекло травмирует человека. Поэтому здесь важно правило «двух стен». Это могут быть туалет, ванная, чулан, коридор. Тысячи наших людей именно в таких местах спасались. Даже когда «Шахед» попадал в квартиру, спрятавшйся в ванной комнате человек оставался невредимым», — замечает эксперт.

Что касается случая прямого попадания ракеты в панельный дом, то Игорь Молодан отмечает, что здесь уже не спасет ни ванна, ни две стены, потому что они просто «сложатся».

«Да, к сожалению, такие случаи бывают, но их гораздо меньше, чем просто попадание и разрушение квартир от обломков, таких гораздо больше. Во время войны риск существует для каждого. Случалось, что люди погибали даже когда прятались в подвальных помещениях домов, но процент такой гибели и травм значительно меньше, чем в квартирах. Поэтому здесь сложно что-либо советовать. Могу сказать, что в сооружениях двойного назначения таких случаев не было. Поэтому граждане могут сделать для себя выводы», — заключает Игорь Молодан.

Дата публикации 08:00, 14.05.26

