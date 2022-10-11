Почему ракеты не сбивают сразу после пересечения ими воздушного пространства Украины: в ВСУ ответили

После массированных ракетных ударов у многих украинцев возник вопрос о том, почему вражеские воздушные цели не сбиваются сразу после пересечения воздушного пространства Украины.

В ВСУ рассказали, как украинские защитники сбивают враждебные цели в небе над Украиной.

Ракеты, которые оккупанты выпускают по Украине, это сложная воздушная цель и процесс ее обезвреживания начинается сразу, как только ее обнаружили силы ПВО.

Об этом ТСН.ua рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета обезвреживается там, где будет захвачена (средствами ПВО – Ред.), сбивается сразу, когда есть шанс это сделать. Ракета – сложная воздушная цель", – объяснил Юрий Игнат.

Напомним, Россия второй день подряд нанесла по территории Украины массированные ракетные удары. Большинство ракет сбили силы ПВО. Сегодня, 11 октября, украинские силы противовоздушной обороны обезвредили 18 ракет, 8 дронов-камикадзе на юге и 3 беспилотника.

Днем ранее, 10 октября, россияне только к обеду выпустили 83 ракеты по Украине, 43 из них сбили украинские защитники.

После ракетной атаки 10 октября президент США пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая современные системы ПВО.

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