Почему ревнуют жены военных, воюющих на "нуле": штурмовик удивил ответом

Военный рассказал, что жена ревнует его, когда он находится на фронте.

Жены военнослужащих, воюющих на "нуле", ревнуют своих мужчин.

Об этом рассказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Он считает, что его жене дома морально тяжелее, чем ему на фронте.

“Ей волноваться всегда в разы труднее. Я так же, когда не участвую в штурме, возможно, даже больше переживаю. Лучше быть там с ребятами, чем сидеть смотреть видео с дронов, когда они работают. Хочется помочь чем-нибудь", — говорит Игорь Тимощук.

По словам военного, жена ревнует его, каждый раз, когда у него есть возможность уехать в город.

“Моя жена – это… каждый звонок в тот день, когда есть возможность уехать в город и любой выезд в город. Жена ревнует. "Ибо ты едешь сам, а там же женщины". Ну, я говорю, ну и что? "Они же женщины"... Ну, есть мирное население, они проживают там", — рассказал Игорь Тимощук.

Игорь Тимощук и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Он говорит, что так происходит не только в его семье. Военный считает, что это совершенно нормальное явление.

“В том плане, что она с одной стороны переживает, а с другой так тебя тонизирует. Что все-таки вот я за тобой смотрю, я за тобой наблюдаю. Дать повод для ревности – там просто нет на это времени. Но это реалии. Мы все прекрасно понимаем. Есть разный контингент мужчин. Почему мы их стараемся держать? Все оно связано. Алкоголь, женщины – это уже идут составляющие. Сначала одно, потом второе, далее третье. Для этого мы стараемся держать дисциплину. У нас запрещен алкоголь вообще”, – рассказал военный.

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