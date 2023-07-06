Почему РФ может пойти на теракт на ЗАЭС и что именно подорвет: объяснение эксперта

Эксперт не исключает, что ядерная провокация таки будет – для того чтобы Путин консолидировал свой электорат

Россия может решиться на теракт на Запорожской АЭС, но это не будет подрывом самого реактора.

Так что же оккупанты планируют сделать на ЗАЭС, рассказал военный аналитик, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН.ua.

"Очень высока вероятность, что так называемая ядерная провокация таки будет. Но мне кажется, что это не будет подрыв самого кожуха электростанции или самого реактора. Эти боеприпасы, которые они разместили, вероятнее всего, это какие-то небольшие боезаряды невысокой мощности, задача которых — имитировать якобы артиллерийский обстрел украинской стороной", – объяснил эксперт.

Какие цели преследует Москва, если прибегнет к такому шагу

По мнению эксперта, Кремль борется за то, чтобы Запад наконец-то пошел на переговоры, потому что россиянам критически нужна стратегическая передышка.

"И второе, это может немного странно будет звучать... помним, что любой режим тиранический режим держится исключительно на лояльности собственного населения. Однодневный бунт Пригожина показал, что не все у Путина так хорошо с поддержкой своих "посполитых". И такой потенциальный шаг, в котором обязательно обвинят Украину, будет иметь стратегическую цель реконсолидировать вокруг фюрера эту свою собственную "быдломасу", – отмечает Черник.

По его словам, как только Путин потеряет поддержку большинства населения, его ждет смерть.