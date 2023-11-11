Почему РФ напрасно надеется на победу Трампа на предстоящих выборах президента США: эксперт дал ответ

Тарас Загородний объяснил: то, что говорит Трамп, считается пророссийской риторикой, но это не пророссийская риторика, а позиция республиканцев.

Россия напрасно надеется на победу Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США.

Об этом заявил эксперт Тарас Загородний в эфире телемарафона 11 ноября.

"Трамп многое говорит, но мы должны понимать: то, что говорится со стороны Трампа, у нас почему-то считается – это пророссийская риторика. Это не пророссийская риторика, это позиция республиканцев. У них позиция: давайте меньше будем тратить и эффективнее тратить", – объяснил он.

Эксперт привел пример, когда Трамп пришел к власти, он снял эмбарго на поставку оружия в Украину.

"Джавелины" тогда впервые зашли как раз при Трампе... Трамп прекратил строительство "Северного потока", они просто прекратили его. Они ударили, например, в Сирии по российским войскам... Когда впервые начались накопления войск вокруг границ с Украиной, что сделала тогда республиканская администрация? Она направила стратегические бомбардировщики, летающие над территорией Украины, над югом как раз, и имитировали ядерный удар по территории России", — отметил он.

Загородний объяснил, что республиканцы – это в основном протестантская этика, на которой построена Америка, которая и сделала Америку великой.

"Там главные постулаты: работай тяжело – это богоугодное дело, помогай себе и тебе тоже помогут. Поэтому, когда мы сами себе начинаем помогать, в первую очередь больше производить оружия, я вас уверяю, (США – ред.) может, и больше смогут дать", — резюмировал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине за 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что за 24 минуты объяснит Трампу, что тот не сможет прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа в случае своего переизбрания.

Читайте также: