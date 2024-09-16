Почему РФ так хочет конца войны до 2026-го и при чем здесь переговоры: главное из выступления Буданова

Россияне сами прогнозируют, что летом 2025 года их постигнет целый ряд проблем. Не поэтому ли в Москве активизировались со своими заявлениями о "мирных переговорах"?

Российские власти стремятся завершить войну против Украины до конца 2025 – начала 2026 года, заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Конечно, страна-агрессор рассчитывает на победу. В Кремле избрали именно такие временные рамки из-за большого количества проблем, которые они сами прогнозируют. Заметим, что возможно именно поэтому в РФ продвигают тему "мирных переговоров".

Главное из выступления Буданова на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии и о гипотетических переговорах с РФ читайте на ТСН.ua.

Почему РФ хочет закончить войну до 2026 года?

В своем выступлении в Киеве 15 сентября Буданов со ссылкой на российские данные заявил, что в Кремле хотели бы завершить войну против Украины своей победой до конца 2025 – начала 2026 года. Причина в том, что летом 2025 года в России начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию.

"Они прогнозируют, что примерно в период с лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период так, как бы им хотелось. Им бы хотелось завершить своей победой. Нам это не подходит, разумеется. И что с этим делать – они пока до конца не понимают", – рассказал начальник военной разведки.

Он также обратил внимание на усталость россиян от войны:

"Усталость от войны – она есть. Кто бы что ни говорил, но мы воюем 10 лет и почти 3 года – полномасштабно. Эта война коснулась большой прослойки населения РФ".

В то же время, по словам Буданова, россияне радуются заявлениям пропаганды о захвате 30% украинских территорий.

Начальник ГУР также сообщил, что летом 2025 года в России обострится вопрос с недобором в армию. Так, уже сейчас количество добровольцев сокращается. Именно поэтому в стране-агрессоре увеличили до 2 млн. руб. единоразовые выплаты при подписании военного контракта.

"В этот период (летом 2025 года – ред.) они (россияне – ред.) столкнутся с дилеммой – либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом нужно немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", – сказал Буданов.

Мобилизация в России / Фото: Getty Images

Он обратил внимание на влияние на социально-психологическое состояние населения России от усилий Украины по перенесению боевых действий на территорию агрессора:

"Это изменило немного мировоззрение (россиян – ред.). До того все российское население жило в парадигме, что, как бы там ни было, мы очень мощная страна, мы сильнейшие в мире... И вот с первыми взрывами, скажем так, в Москве и на территории Российской Федерации этот миф был разрушен. Это и есть главное достижение всех этих дальних ударов – излом веры в то, что они живут в безопасности. Это не так", – объяснил Буданов.

Кроме того, со ссылкой на российские документы, глава ГУР сказал, что в случае отсутствия победы России до конца 2025 года, в мире остаются только две сверхдержавы – США и Китай, а места для РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, а это их не устраивает", – рассказал Буданов.

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Россия стремится к переговорам?

Не исключено, что из-за ряда описанных Будановым фактов в России в последнее время пытаются продвигать вопрос о начале переговоров о мире. Конечно же, Москва стремится к окончанию войны на своих условиях, о чем свидетельствуют недавние заявления президента РФ Владимира Путина. Во время выступления на Восточном экономическом форуме 5 сентября тот заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной по поводу войны.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но – не на основе каких-либо эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле (весной 2022 года – ред.)", – сказал Путин.

Правда, российская политическая верхушка периодически делает противоречивые друг другу заявления о переговорах. Так, 11 сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что "на столе" сейчас якобы много разных предложений по Украине. В их основе – Стамбульский проект 2022 года. Однако сейчас, по словам Шойгу, переговоры не возможны, пока ВСУ не покинут Курскую область.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность переговоров с Россией. 11 сентября глава государства заявил о подготовке так называемого плана победы, который планируется презентовать до второго Саммита мира (состоятся в ноябре). По словам Зеленского, этот план призван принудить РФ "к дипломатическому окончанию войны".

Владимир Путин и Владимир Зеленский / Фото: ТСН.ua

Буданов – об оружии для России от КНДР

Вернемся к выступлению Буданова. Начальник военной разведки также заявил, что поставки Северной Кореей боеприпасов в РФ является критическим для Украины, однако она пока ничего не может с этим поделать.

"Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты – это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпаса – это критически для нас", – сказал начальник ГУР.

Он также сообщил, что россияне значительно продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". Огромной проблемой для украинской армии являются и вражеские управляемые авиабомбы.

"Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так", – сказал Буданов.

Снаряды / Фото: Associated Press

Успехи Украины

Руководитель военной разведки отметил бурный рост роли украинских дронов на фронте. Он прогнозирует, что беспилотные технологии будут дальше развиваться, как и средства радиоэлектронной борьбы.

Отвечая на вопрос модератора, Буданов назвал сильной стороной украинцев веру в себя, мотивацию воевать за свою землю и нестандартные подходы к решениям, чего нет у россиян.

"Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад? Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем любое. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет", – сказал руководитель ГУР.

Буданов – об эскалации

Буданов заверил в отсутствии возможностей у России каким-либо образом существенно эскалировать ситуацию, пока она ведет войну против Украины.

"Я все эти мифы об эскалации слышу с 2014 года. Что такое эскалация, когда мы ведем полностью конвенциональную, общевойсковую войну? Абсолютно все существующие в мире типы вооружения уже использованы. Ну чем можно еще эскалировать ситуацию?" — сказал начальник военной разведки.

В этом контексте он отверг серьезность предположения, что Путин предоставит гораздо больше помощи странам и группам на Ближнем Востоке в целях эскалации войны там.

"Чем же он поможет, когда он сам просит помощи у других? Чем он глобально поможет? Да, можно отправить подразделение спецназначения, нет проблем. Можно передать, например, 50 ПЗРК. Но что дальше? Все воюет здесь, вся российская армия, все, что производится, прямо с конвейера идет на фронт. Все, что они закупают – кстати, им никто ничего бесплатно не предоставляет – все идет на фронт. Чем они помогут?" – привел аргументы начальник ГУР.

"Глобально они не могут ничего сделать, пока идет война в Украине", — добавил он.

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