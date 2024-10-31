Почему РФ "тянет" с ракетным ударом по Украине: стало известно, когда будет новая массированная атака

Россию сейчас удерживают от массированного ракетного удара по Украине какие-то "договоренности", о которых, возможно, когда-нибудь расскажет история.

Россия накопила несколько сотен ракет и готовится к массированной воздушной атаке. Более того, эксперты даже называют вероятную дату удара по Украине. Зачем Россия выдерживает долгую паузу и стоит ли украинцам готовиться к отключениям света с наступлением холодов – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Почему Россия выдерживает большую паузу

Более двух месяцев прошло от последней массированной атаки России по Украине. За это время РФ изготовила несколько сотен ракет. Тем временем на Украину идет резкое похолодание — синоптики заговорили о первом снеге в ноябре. А это излюбленное время врага для ударов по энергетике.

Со времени последнего массированного ракетного удара в России было произведено более 200 ракет различных типов. Однако количество ракет сейчас не влияет на принятие решений, отмечает военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"У россиян более тысячи ракет есть, они уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает. Возможно, это какие-то договоренности с США перед выборами, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый дом сдержал договоренности по воздержанию от эскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это причина", — отметил Свитан.

Никакие другие причины, по мнению военного эксперта, не должны удерживать россиян от ударов по объектам внутри Украины.

"Какие там были включены механизмы — это уже, скорее всего, история потом расскажет. Реально сейчас видна такая договоренность. Кто был задействован – Белый дом, Киев, Анкара или Брюссель – трудно сказать. Как только эти договоренности исчезнут, атака может быть однозначной", – подчеркнул он.

Когда Россия может нанести массированный удар

Эксперт считает, что Россия может нанести массированный удар по Украине, например после выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

"То, что у них нет ракет — есть у них ракеты. И к тому же есть ракеты не на одну атаку. И цели у них есть. То есть они прекрасно понимают, куда можно бить. Тем более, что все равно бьют — пытаются "Шахедами" по ним достать. То есть видно, что договоренность не относительно целей, а именно использования средств поражения.

Более того, массированная воздушная атака, по словам эксперта, технически готова у россиян с сентября.

"Последняя такая [атака – ред.] была 26 августа. То есть примерно через месяц, где-то 20-25 сентября, они уже могли выполнить такого рода задачи. Но не выполняют. Итак, повторяю, есть какая-то договоренность", – считает он.

Примечательно, что, по мнению Свитана, следующая массированная атака не будет связана с похолоданием в ноябре.

"Скорее всего, это будет связано с выборами. То есть после выборов россияне могут нанести удар. Или если им что-то не понравится, или они захотят создать напряженность до выборов. Поэтому это может произойти в любой момент", – добавил эксперт.

Стоит ли готовиться к отключениям света

Для противодействия российским атакам, по словам Романа Свитана, в Украине сегодня достаточно плотности противовоздушной обороны. Следует ли готовиться к отключениям света вследствие атак по энергетике, зависит от того, как энергетические объекты защитили.

"Какой враг может нанести вред? Это зависит от плотности ПВО, ее правильного расположения. И от правильного использования миллиардов гривен, которые были выделены на укрытие наших энергообъектов в начале этого года. Как они потрачены — будет видно после атаки. Если система не выдержит, надо включать механизм антикоррупционных расследований и четко понимать, куда пошли деньги. Они должны были защитить наши распределительные механизмы. Это подстанции, фидеры, линии электропередач — они должны быть закрыты от внешнего воздействия", — отметил Свитан.

По его словам, если все было правильно вложено и исполнено, в Украине больших проблем с энергетикой не будет. А вот Алексей Брехт, временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" шокировал другим заявлением. Он считает, что украинцев может ждать тяжелая зима за последние три года!

По его словам, весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, и это – "значительная потеря", однако "Укрэнерго" планирует восстановить эти мощности. Худший сценарий прохождения рассматриваемой зимы – продолжение массированных атак России по объектам генерации.

Ранее эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду" назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой. По его словам, начало отключений света в Украине будет зависеть от того, как быстро придет похолодание. Продолжительность может быть как два-четыре часа, так и 14-16. В некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением.

Вместе с тем, Харченко положительно оценивает муниципальные усилия во многих украинских городах. По его словам, власти Киева, Одессы, Львова, Харькова, Херсона, Николаева, Житомира, Полтавы, Винницы уделяют много внимания подготовке к сезону.

Также эксперт рассказал, как продолжительны могут быть отключения света, когда в Украине похолодает. Впрочем, на продолжительность будет влиять не только погода за окном, но и возможные российские атаки и, например, разные события на атомных энергоблоках.

Когда возможен блэкаут

По словам Александра Харченко, Украине грозит блэкаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС.

"Если нам выбьют любую атомную электростанцию из работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут), после которой по меньшей мере 3-4 дня займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и абсолютно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может", – сказал он.

По словам эксперта, нежелательно также допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

"Потому что, когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока — добавилось несколько часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций, будет зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой", – отметил Харченко.

Что будет со светом в ноябре

А еще раньше директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупреждал, что с началом отопительного сезона в Украине вырастет потребление электроэнергии, что приведет к дефициту электричества. Он отметил, что в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной, если не будет новых мощных обстрелов.

"Считаю, что в октябре будет все нормально, если не будет системных и мощных обстрелов по энергетической системе. И значительная часть ноября тоже будет стабильной", – прогнозирует директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Зеленский об энергетике

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь мирным переговорам. Об этом он сказал на встрече с журналистами 21 октября, цитирует его Financial Times. По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах "было бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

"Мы увидели во время первого [Мирного – ред.] саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", – высказался президент.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ накопила КОЛИЧЕСТВО РАКЕТ и ГОТОВИТСЯ К БОЛЬШОЙ АТАКЕ ПО УКРАИНЕ! Названа ДАТА!

Читайте также: