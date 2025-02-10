Почему России удается так стремительно продвигаться на фронте: военный откровенно ответил

Главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк объяснил, как российской армии удается так стремительно продвигаться на фронте.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он рассказал, что, по его мнению, украинское общество "некорректно и странно" повело себя с начала полномасштабной войны.

"С 2022 года помните, такие там разговоры, что "россияне тупые", "Иван с лопатой там бежит". Это было не так тогда, это не так сейчас – они учатся каждый день. И давайте возьмем каждый год с 1991-го, когда мы обрели свою независимость – их армия в десятки раз больше нашей. Все, здесь вывод очевиден, что их больше, у них больше танков, у них больше боевых машин, у них больше бронированной техники, у них колоссальное количество авиации", – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

По его словам, все это позволяет врагу выполнять тактические и оперативные задачи.

“Была бы у нас возможность равнять позиции КАБами каждый день, я думаю что, мы бы в другом месте сейчас держали бы оборону. А у них такая возможность есть. Они могут по островам, по позициям, где находятся три-четыре человека, пускать многомиллионную ракету, бомбу, поднимать авиацию. Поэтому они имеют какой-то тактический успех из-за этого. Здесь не нужно быть каким-то военным аналитиком. Просто сравнить цифры и все станет на свои места”, – объяснил Игорь Руляк.

Он говорит, что все это еще раз показывает, какой смелый украинский народ.

“Насколько крутая у нас армия. И мы должны не останавливаться, должны учиться, тренироваться еще больше, чтобы нашим количеством, с нашими возможностями сдерживать и не дать врагу захватить нашу территорию”, – рассказал военный.

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