Почему России удалось уничтожить ТЭС, которая "была защищена на 100%": эксперт указал на нюансы

Эксперт рассказал, почему удалось повредить Трипольскую ТЭС и будут ли украинцы без газа из-за атак РФ.
Россияне в ночь на 11 апреля в очередной раз массированно атаковали украинскую энергосистему. Оккупанты этой ночью уничтожили Трипольскую ТЭС, из-за чего в Сети даже вспомнили заявление премьер-министра Шмыгаля за сентябрь 2023 года, в котором он говорил о выделении 9,7 млрд гривен на защиту энергетической системы.
"На позапрошлом заседании правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора", — сказал 12 сентября 2023 года Денис Шмигаль.
Хотя еще в 2023 году в "Центрэнерго" заявляли, что Трипольская ТЭС на 100 процентов защищена от атак, однако, как оказалось — лишь от косвенных ударов дронов и обломков ракет.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты запустили ракеты также и по газовой инфраструктуре региона. В "Нафтогазе" же уточнили, что россияне во время массированной атаки обстреливали 2 подземных хранилища газа. В марте 2024 года оккупанты во Львовской области уже обстреливали наземную инфраструктуру подземных хранилищ.
Насколько такая тенденция опасна и можно ли было уберечь энергетическую и газовую инфраструктуру от ударов России, ТСН.ua пообщался с энергетическим экспертом Андреем Закревским.
В Украине есть только два объекта энергетической инфраструктуры, которые невозможно повредить
Андрей Закревский отметил, что полностью защитить энергоинфраструктуру от ударов России невозможно. Однако в двух случаях Россия не сможет получить результатов.
"От повреждений защитить энергообъекты в Украине вообще невозможно. То есть даже могут упасть обломки от ракет. У нас есть только два объекта, которые невозможно критически повредить это - газовые подземные хранилища и ядерные блоки. Подземные хранилища газа технологически являются старыми подземными месторождениями, газ там не хранится в каких-то пещерах, а потому их невозможно повредить даже ядерным ударом. Это невозможно физически. Советский союз под Харьковом проводил эксперимент - они сделали подземный взрыв, потому что думали от этого будет больше газа. Но по сути - выйдет только тот газ, который был в трубах. А там - трубы собрали, компрессорную станцию поставили с другого месторождения и все заработало", - пояснил эксперт.
Андрей Закревский отметил, что АЭС рассчитаны на удар ядерных бомб.
"Относительно атомных электростанций, они рассчитаны на прямое попадание тактического ядерного оружия или самолета загруженного 200 тонами взрывчатки. И это тоже - изменили провода и трансформаторы и все снова заработает. Вопрос в том, что надо ли нам высоковольтные провода или не надо переходить на низковольтную систему. Но это то, что решается", - считает энергетический эксперт.
Россияне будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться
Также эксперт прокомментировал обстрел Трипольской ТЭС: "Относительно Трипольской ТЭС, то хорошо, что она тепло не генерировала, а только электроэнергию. Относительно таких объектов, то их обезопасить невозможно. Я изначально говорил - россияне будут уничтожать все, до чего могут дотянуться. Раньше у нас была лучшая ПВО, а сейчас она начала проседать, потому что очевидно не хватает ракет и воздушной разведки. Из положительных вещей - у нас больше ничего не осталось для обстрелов".
Что нужно делать, чтобы защитить объекты энергетики – мнение эксперта
Эксперт отмечает, что защитить гражданскую инфраструктуру могут только системы ПВО.
"Нам нужно делать то, что мало было сделано еще 2 года назад. Делать децентрализованную газоэлектро генерацию. Ветряки ставить и тому подобное. Жаль, что люди погибли и были ранены. Я не могу говорить о воинской части, но на мой взгляд, стоило усиливать противовоздушную оборону, чем ремонтировать те объекты инфраструктуры, которые при желании могут быть уничтожены", - пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что от попадания ракет трудно защитить объект энергетики
"Различные меры работали, когда была сильная ПВО, а сейчас она просела и этого не хватает. Возможно, когда этим занимались, то это было актуально. Но проблема в том, что эти бетонные преграды, они разрушаются. На мой взгляд, правы были те, которые говорили, что лучше направить эти средства на мобильные группы по борьбе с "Шахедами", ставить сетки. Но поверьте мне - это от "Кинжалов" не уберегло бы", - подчеркнул Андрей Закревский.
Возможно ли уничтожить подземные газовые хранилища в Украине
Эксперт объяснил, что уничтожить подземные хранилища Украины практически невозможно.
"Можно уничтожить внешнюю инфраструктуру этих газовых хранилищ, но это вопрос ремонта, который решится через неделю. Там нет такой техники, которую нужно год проектировать и полгода изготавливать", - пояснил он.
Андрей Закревский добавил, что должно быть около 70 массированных атак по подземным хранилищам, чтобы украинцы неделю посидели без газа.
"Когда ехать от Львова до Ивано-Франковска можно проехать три подземных хранилища газа. А там тысячи технических скважин, которые связаны между собой. Ну раздолбали они одну скважину. Есть вопрос, когда они попали в компрессор, но у нас сейчас не работает транзит и скоро он не заработает, а потому у нас есть 70 объектов, из которых можно забрать оборудование. И россияне устанут это все стрелять. И если им понадобится 70 массированных атак - ну пусть. Сделать так, чтобы мы хоть больше недели были без газа, нужно 70 таких обстрелов. Такая атака очень дорогая, компрессор стоит значительно меньше. За газовую инфраструктуру не стоит волноваться - мы можем иностранный газ принимать и свой", - пояснил эксперт.
Ранее ТСН.ua писал, что, по мнению экспертов, проблемы с электричеством из-за разрушения на Трипольской ТЭС возникнут не только в столице и Киевской области.
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