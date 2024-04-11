Почему России удалось уничтожить ТЭС, которая "была защищена на 100%": эксперт указал на нюансы

Россияне в ночь на 11 апреля в очередной раз массированно атаковали украинскую энергосистему. Оккупанты этой ночью уничтожили Трипольскую ТЭС, из-за чего в Сети даже вспомнили заявление премьер-министра Шмыгаля за сентябрь 2023 года, в котором он говорил о выделении 9,7 млрд гривен на защиту энергетической системы.

"На позапрошлом заседании правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора", — сказал 12 сентября 2023 года Денис Шмигаль.

Хотя еще в 2023 году в "Центрэнерго" заявляли, что Трипольская ТЭС на 100 процентов защищена от атак, однако, как оказалось — лишь от косвенных ударов дронов и обломков ракет.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты запустили ракеты также и по газовой инфраструктуре региона. В "Нафтогазе" же уточнили, что россияне во время массированной атаки обстреливали 2 подземных хранилища газа. В марте 2024 года оккупанты во Львовской области уже обстреливали наземную инфраструктуру подземных хранилищ.

Насколько такая тенденция опасна и можно ли было уберечь энергетическую и газовую инфраструктуру от ударов России, ТСН.ua пообщался с энергетическим экспертом Андреем Закревским.

Андрей Закревский. Фото: Facebook-страница Андрея Закревского

В Украине есть только два объекта энергетической инфраструктуры, которые невозможно повредить

Андрей Закревский отметил, что полностью защитить энергоинфраструктуру от ударов России невозможно. Однако в двух случаях Россия не сможет получить результатов.

"От повреждений защитить энергообъекты в Украине вообще невозможно. То есть даже могут упасть обломки от ракет. У нас есть только два объекта, которые невозможно критически повредить это - газовые подземные хранилища и ядерные блоки. Подземные хранилища газа технологически являются старыми подземными месторождениями, газ там не хранится в каких-то пещерах, а потому их невозможно повредить даже ядерным ударом. Это невозможно физически. Советский союз под Харьковом проводил эксперимент - они сделали подземный взрыв, потому что думали от этого будет больше газа. Но по сути - выйдет только тот газ, который был в трубах. А там - трубы собрали, компрессорную станцию поставили с другого месторождения и все заработало", - пояснил эксперт.

Андрей Закревский отметил, что АЭС рассчитаны на удар ядерных бомб.

"Относительно атомных электростанций, они рассчитаны на прямое попадание тактического ядерного оружия или самолета загруженного 200 тонами взрывчатки. И это тоже - изменили провода и трансформаторы и все снова заработает. Вопрос в том, что надо ли нам высоковольтные провода или не надо переходить на низковольтную систему. Но это то, что решается", - считает энергетический эксперт.

Россияне будут уничтожать все, до чего смогут дотянуться

Также эксперт прокомментировал обстрел Трипольской ТЭС: "Относительно Трипольской ТЭС, то хорошо, что она тепло не генерировала, а только электроэнергию. Относительно таких объектов, то их обезопасить невозможно. Я изначально говорил - россияне будут уничтожать все, до чего могут дотянуться. Раньше у нас была лучшая ПВО, а сейчас она начала проседать, потому что очевидно не хватает ракет и воздушной разведки. Из положительных вещей - у нас больше ничего не осталось для обстрелов".

Трипольская ТЭС / Фото: УНИАН

Что нужно делать, чтобы защитить объекты энергетики – мнение эксперта

Эксперт отмечает, что защитить гражданскую инфраструктуру могут только системы ПВО.

"Нам нужно делать то, что мало было сделано еще 2 года назад. Делать децентрализованную газоэлектро генерацию. Ветряки ставить и тому подобное. Жаль, что люди погибли и были ранены. Я не могу говорить о воинской части, но на мой взгляд, стоило усиливать противовоздушную оборону, чем ремонтировать те объекты инфраструктуры, которые при желании могут быть уничтожены", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что от попадания ракет трудно защитить объект энергетики

"Различные меры работали, когда была сильная ПВО, а сейчас она просела и этого не хватает. Возможно, когда этим занимались, то это было актуально. Но проблема в том, что эти бетонные преграды, они разрушаются. На мой взгляд, правы были те, которые говорили, что лучше направить эти средства на мобильные группы по борьбе с "Шахедами", ставить сетки. Но поверьте мне - это от "Кинжалов" не уберегло бы", - подчеркнул Андрей Закревский.

Возможно ли уничтожить подземные газовые хранилища в Украине

Эксперт объяснил, что уничтожить подземные хранилища Украины практически невозможно.

Фото с места ракетных ударов по Львовщине / Фото: Прокуратура Львовской области

"Можно уничтожить внешнюю инфраструктуру этих газовых хранилищ, но это вопрос ремонта, который решится через неделю. Там нет такой техники, которую нужно год проектировать и полгода изготавливать", - пояснил он.

Андрей Закревский добавил, что должно быть около 70 массированных атак по подземным хранилищам, чтобы украинцы неделю посидели без газа.

"Когда ехать от Львова до Ивано-Франковска можно проехать три подземных хранилища газа. А там тысячи технических скважин, которые связаны между собой. Ну раздолбали они одну скважину. Есть вопрос, когда они попали в компрессор, но у нас сейчас не работает транзит и скоро он не заработает, а потому у нас есть 70 объектов, из которых можно забрать оборудование. И россияне устанут это все стрелять. И если им понадобится 70 массированных атак - ну пусть. Сделать так, чтобы мы хоть больше недели были без газа, нужно 70 таких обстрелов. Такая атака очень дорогая, компрессор стоит значительно меньше. За газовую инфраструктуру не стоит волноваться - мы можем иностранный газ принимать и свой", - пояснил эксперт.

Ранее ТСН.ua писал, что, по мнению экспертов, проблемы с электричеством из-за разрушения на Трипольской ТЭС возникнут не только в столице и Киевской области.

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