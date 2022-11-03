Почему Россия атакует энергетическую инфраструктуру: эксперт заявил о жажде переговоров и подготовке к наступлению

Атакуя энергетическую инфраструктуру Украины, Россия пытается удержать захваченные территории, прекратить боевые действия и начать переговоры до зимы.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь во время онлайн-мероприятия "Развитие боевых действий и военная дипломатия: какие цели Украины и России на ближайшие месяцы", организованного Фондом демократические инициативы имени Илька Кучерива.

По оценкам эксперта, с помощью давления на Украину и ее западных партнеров, используя террористические и геноцидные методы типа массированных ударов по энергетической инфраструктуре, РФ пытается зафиксировать свои территориальные "достижения", прекратить бои и начать переговоры до зимы, чтобы избежать худшего для себя сценария.

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Еще одна цель России – подготовиться к своему новому наступлению весной, когда президент Владимир Путин и его генералы надеются накопить силы, в том числе в Беларуси.

"И очень символично, что они используют иранское оружие. Иран давно признан страной-спонсором терроризма. Однако с июня-июля Украина имеет стратегическую инициативу на поле боя, осуществляя успешные наступательные операции на восточном и южном направлениях. И, думаю, очень скоро мы увидим там следующие успешные шаги, учитывая, конечно, Херсон и Сватово. А Россия пытается это остановить, потому что Украина сейчас разрушает путинский план. Так же, как путинский шантаж посыпался с шантажом относительно выхода России из зернового соглашения", — рассказал Самусь.

И здесь, по словам эксперта, для Путина наступает дилемма: пытаться продолжать остановить украинское наступление или предложить новые условия для переговоров.

"Еще одна опция – Россия может получить больше иранских дронов и вдобавок еще и баллистические ракеты, чтобы в ноябре-декабре попытаться разрушить больше украинской энергетической инфраструктуры. И здесь наши западные партнеры должны дать нам больше систем против этих баллистических ракет", – отметил Самусь.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов объяснял, что РФ атакует гражданскую инфраструктуру Украины, ведь готовит для себя переговорную позицию. Из-за провалов на войне, диктатору нужно перемирие, прекращение огня любой ценой и он будет добиваться этого всеми доступными ему средствами и силами.

Позже Жданов предупредил, что Россия может нанести несколько массированных ракетных ударов по Украине до 15 ноября — старта саммита G20 на Бали. Ведь Путину нужно что-то "продать" на саммите, и это должны быть переговоры.

С ракетными атаками помочь России решил Иран. Так, по данным американских СМИ, Иран планирует передать в РФ около тысячи баллистических ракет и новые беспилотники до конца года. По данным украинской разведки, на 3 ноября известно о заключенных контрактах на иранские баллистические ракеты для РФ.

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