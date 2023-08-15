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Почему Россия больше не обстреливает Киев: Жданов назвал новую "мишень" для ракетных ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Почему Россия больше не обстреливает Киев: Жданов назвал новую "мишень" для ракетных ударов

Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Военный эксперт считает, что РФ пытается уничтожать западное вооружение.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему мишенью российских оккупантов стал запад Украины. Он подчеркнул, что россияне, вероятно, поняли, что от обстрелов Киева нет никакого эффекта.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Жданов подчеркнул, что на западе Украины оккупанты вероятно ищут западное вооружение и резервы ВСУ.

"Раньше, какая бы ни была атака, большая часть ракет врага летела именно на Киев. Сегодня они изменили тактику. Думаю, что до россиян наконец дошло, что пробить ПВО Киева им не под силу. Поэтому они решили сменить регион обстрелов. Думаю, там они ищут резервы ВСУ и западное вооружение, от которого зависит боеспособность наших частей и способность ведения наступательной операции. Поэтому да, это действительно была довольно массированная атака, когда почти все ракеты были направлены на западные регионы - Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую области", - рассказал сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, около 4:00 вторника, 15 августа, во время тревоги российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2660
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