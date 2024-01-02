Почему Россия изменила тактику, куда целит и чего ждать в Киеве дальше: начальник КГВА Сергей Попко рассказал

Киев пережил мощную ракетную атаку с начала войны. Всего в столице и области силы ПВО сбили 62 вражеских ракеты, а также 10 гиперзвуковых "Кинжалов" и три крылатых ракеты "Калибр".

Сайту ТСН.ua удалось задать вопросы Сергею Попко, начальнику Киевской городской военной администрации. Мы поинтересовались у главы КГВА: почему враг изменил тактику своих атак, куда пытался попасть и чего ждать жителям Киева дальше.

Демонстрируют свое преимущество

– Какова цель у противника, во что он хотел попасть в Киев. И почему изменил тактику, совершив обстрел фактически в светлое время суток?

– Массированные обстрелы с применением большого арсенала воздушного вооружения – это новая тактика врага. Но цель не изменилась. С самого начала полномасштабного вторжения Киев был и является целью №1 для агрессора. Разрушить город, его инфраструктуру и жилые дома. Попытаться устроить нам блекаут – без света, тепла, воды и газа. Убить, покалечить жителей. Загнать террором киевлян в состояние паники и отчаяния. Такие у рашистов цели. Они надеются, что сломив столицу Украины, они сломают моральный дух и сопротивление всего украинского государства.

Большим нашествием ракет и дронов даже в светлое время суток агрессор хочет продемонстрировать свою власть, свое превосходство. И нам и всему цивилизованному миру. Но оккупанты до сих пор не осознали, что у украинцев самое главное – это наш дух. Его не убить ни одной ракетой. Несмотря даже на самые жестокие воздушные удары, Киев будет жить и работать для фронта. Работать для нашей Победы. Это одна единственная цель всех украинцев.

Ракетный обстрел Киева 2 января 2024 года

Ракетные удары – неотъемлемая часть войны

– Чего жителям столицы ждать дальше? Будут ли еще мощные атаки врага?

– Ожидать нужно одного – Победы. А ко всем стараниям врага наносить удары по Киеву нужно относиться как к неотъемлемой части войны. Война продолжается. Продолжается и на фронте, и в тылу. Ребятам на передовой гораздо труднее. А мы должны их поддерживать и обеспечивать всем необходимым. Поэтому самое главное – это не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих. Спускайтесь в укрытия. Убедите своих близких собственным примером, что нужно заботиться о безопасности. Как бы отлично ни работала наша противовоздушная оборона, все должны быть в укрытиях. И не ведитесь на панические настроения и враждебные ИПСО. Мы отразили наступление на Киев в начале 2022-го года. Мы нарастили средства ПВО. Мы становимся сильнее. И должны быть еще сильнее. Духовно в первую очередь. Врагу нас не сломить!

Ракетный обстрел Киева 2 января 2024 года

Много ПВО не бывает

– Учитывая интенсивность последнего обстрела, насколько наша ПВО нуждается в усилении именно в Киеве?

– Много ПВО не бывает. Чем больше сил и средств противовоздушной обороны – тем больше будет защищен и Киев, и вся Украина. Потому президент Владимир Зеленский и МИД постоянно ведут переговоры с нашими союзниками по усилению украинской ПВО. Мы искренне благодарны всем странам, которые поставляли и поставляют нам необходимое оружие. Но, к сожалению, этого оружия еще мало.

Нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Больше дополнительных ракет к ЗРК. Украина – крупнейшее государство Европы. Для полноценной защиты воздуха необходимы мощные ресурсы. А для этого нам нужна консолидация всех союзников, всех партнеров и их понимание, что сейчас ценой жизней украинцев защищает весь демократический мир.

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