Почему Россия массированно не запускает по Украине ракеты: эксперт назвал неожиданную причину и "секретную" дату

В Украине в течение последних дней наблюдается отсутствие ракетных атак, кроме того, враг снизил общее количество выпущенных по нашей стране "Шахедов". Военные эксперты расценивают такую условную паузу как возможную подготовку российской армии к мощному удару или нескольким ударам.

Свои оценки ситуации в комментарии для ТСН.ua дали бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев и военный эксперт Роман Свитан.

"С одной стороны, мы слышим заявления топ-блогеров Украины о том, что, мол, сегодня должна закончиться война, но я привык абсолютно рационально оценивать ситуацию", – говорит военный аналитик Владислав Селезнев.

Он добавляет: "Наша разведка сообщает, что у врага 1400 ракет. То есть потенциал для осуществления массированной ракетной атаки есть. Я уверен в том, что нам не стоит ждать чуда в новогоднюю ночь и надо быть начеку. И ни в коем случае не пренебрегать сигналом воздушной тревоги".

Селезнев напоминает о ситуации, которая была в прошлые новогодние праздники.

"Вспомним прошлую новогоднюю ночь. Масштабная атака с 31 на 1, еще более масштабная с 1 на 2 января. Это не лишает нас права отмечать праздник, но мы должны быть начеку, враг не отказывается от своих планов. Видим последние заявления министра иностранных дел России Лаврова о том, что они фактически требуют капитуляции Украины. Чтобы заставить это сделать, враг готов прибегать и к террористическим ракетно-дроновым атакам. Враг накопил ракеты, я думаю, что сделал определенную подготовку", – говорит эксперт.

Предполагает, что есть договоренность

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан предполагает, что отсутствие массированных обстрелов в течение последних дней может быть связано с нестандартным обстоятельством.

"Я считаю, что все гораздо прозаичнее. Дело не в том, что по нам никто не бьет. Мы не бьем. У россиян сейчас идет переброска сил и средств. Это так называемое хануковское затишье", – предполагает Роман Свитан.

Он добавляет: "Скорее всего, израильтяне договорились или надавили. Наши генералы не дают команды бить по российской территории. В последнее время по России не ударила ни одна ракета. Это мы не бьем по российской территории. Это может быть связано, скорее все, с Ханукой, которая в этом году длится с 25 декабря 2024 года по 2 января 2025 года. Россиянам дали возможность в Москве отпраздновать Хануку, а враг, пользуясь этим, неделю будет перебрасывать войска к линии боестолкновения".

По мнению Свитана, ракетные атаки возобновятся после 2 января.

"Реально после Хануки могут быть более серьезные удары, особенно по линии боестолкновения, потому что россияне подтянут резервы. Будут бить по тылам. Решили вопросы для израильтян в Москве, а "выгребут" наши ребята на фронте. Больше поводов для затишья нет. Пока массированных ударов не будет. Враг готовится, выйдет на позиции. Серьезные удары могут быть после нового года, особенно по линии фронта. Наши удары ракетами и беспилотниками не давали врагу возможности подтянуть большое количество боеприпасов. Эта неделя была как подарок для российской армии", – говорит Свитан.

В свою очередь украинская разведка пока воздержалась комментировать ситуацию, которую эксперты называют условным затишьем воздушных атак.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах семь авиаударов, сбросив девять управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 188 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 2400 дронов-камикадзе", – сообщили военные.

Зеленский отреагировал на атаки оккупантов за неделю

Ранее сообщалось о том, когда РФ может массированно атаковать Украину.

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