Почему Россия намеренно обстреливает жилые дома в Украине: пилот F-16 из США раскрыл кровавую тактику оккупантов

Роберт "Тиггер" Свертфейгер

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Американский пилот F-16 Роберт «Тиггер» Свертфейгер считает, что россияне намеренно терроризируют гражданское население и целят ракетами и дронами по жилым домам, чтобы заставить Украину к капитуляции.

Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Атаки на украинские города американский пилот считает ужасной тактикой российской оккупационной армии.

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«Это недели этого просто бесчеловечного, невоенного нацеливания. Это как истощение воли, которое Россия пытается навязать Украине. Это политический тип атаки, направленный на то, чтобы общественное мнение склонило нацию к переговорам или чему-то подобному. Но они недооценивают украинский народ», — считает Роберт «Тиггер» Свертфейгер.

Американский пилот отметил, что несмотря на истощение и усталость, он считает, что украинцы не планируют сдаваться.

Напомним, Украина потеряла еще одного пилота F-16 — Максима Устименко. Это уже третий подобный случай. Эксперты предупреждают: каждая такая потеря — не только болезненная, но и стратегически важная.