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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Почему Россия намеренно обстреливает жилые дома в Украине: пилот F-16 из США раскрыл кровавую тактику оккупантов

Американский пилот считает, что россияне намеренно обстреливают жилые дома, чтобы заставить Украину капитулировать.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Роберт "Тиггер" Свертфейгер

Роберт "Тиггер" Свертфейгер

Американский пилот F-16 Роберт «Тиггер» Свертфейгер считает, что россияне намеренно терроризируют гражданское население и целят ракетами и дронами по жилым домам, чтобы заставить Украину к капитуляции.

Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Атаки на украинские города американский пилот считает ужасной тактикой российской оккупационной армии.

«Это недели этого просто бесчеловечного, невоенного нацеливания. Это как истощение воли, которое Россия пытается навязать Украине. Это политический тип атаки, направленный на то, чтобы общественное мнение склонило нацию к переговорам или чему-то подобному. Но они недооценивают украинский народ», — считает Роберт «Тиггер» Свертфейгер.

Американский пилот отметил, что несмотря на истощение и усталость, он считает, что украинцы не планируют сдаваться.

Напомним, Украина потеряла еще одного пилота F-16 — Максима Устименко. Это уже третий подобный случай. Эксперты предупреждают: каждая такая потеря — не только болезненная, но и стратегически важная.

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