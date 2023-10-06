Почему Россия обстреливает Кривой Рог: военный эксперт назвал эмоциональную и военную цели

Накануне зверского удара по селу Гроза на Харьковщине, россияне очень часто обстреливали Кривой Рог на Днепропетровщине и ряд других прифронтовых населенных пунктов. Обстрелы и Кривого Рога, и других городов, очевидно, продолжатся, потому что россияне считают их важными с точки зрения логистических и транспортных артерий.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"О Кривом Роге. Если рассматривать войну через эмоциональную призму, то выводы очевидны. Кривой Рог – это родной город нашего президента и Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского. Но если смотреть на войну сквозь призму рационального подхода, то очевидно, что по Кривому Рогу и его окрестностях враг бьет, пытаясь ударить по объектам, которые обеспечивают оборонную мощь ВСУ. Враг пытается максимально ослабить боевой наш потенциал", — говорит Селезнев.

Обстрел Кривого Рога / Фото: МВД

По его словам, к сожалению, есть вероятность, что такие удары по Кривому Рогу и другим городам, которые приближены к линии фронта, будут продолжаться.

"Враг прекрасно осведомлен о наших объектах оборонно-промышленного комплекса. Поэтому единственный путь защиты — это усиление возможностей нашей ПВО и обретение возможностей по уничтожению вражеских самолетов и пусковых установок в местах их дислокаций", — говорит Владислав Селезнев.

Напомним, только с начала октября враг атаковал Кривой Рог уже дважды – в ночь на 1 октября и 4 октября. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, был поврежден один из объектов инфраструктуры. До этого, в течение сентября, враг нанес также несколько ударов по Кривому Рогу, тогда не обошлось без погибших и раненых.

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