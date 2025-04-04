Почему Россия прекратила массированные удары ракетами: эксперт назвал неожиданную причину

Роман Свитан / © ТСН

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Рекорд по количеству выпущенных «Шахедов» установила российская армия в марте 2025 года. Более 4 тысяч беспилотников летели по украинским городам. В то же время враг прекратил наносить регулярные массированные ракетные удары по Украине.

Сколько ракет за это время накопила Россия, почему не атакует и когда планирует следующий удар — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Он объясняет: причина большого перерыва между массированными российскими ракетными атаками состоит в том, что крылатые ракеты неэффективны.

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«Мы научились уже сбивать. И на них не жалко ракет наших зенитно-ракетных комплексов, и авиация их сбивает. Потому коэффициента полезного действия от крылатых ракет никакого нет. Иногда они используют ракеты типа Х-59, Х-69 — даже их сбивают. Россияне отлично понимают, что нужна массированная атака. Но даже такую атаку крылатых ракет мы можем себе позволить сбить», — говорит Роман Свитан.

Россия пытается «засушить» ПВО

Потому они перешли на другую тактику, объясняет эксперт. Российская армия пытается «засушить» нашу систему противовоздушной обороны.

«Надавить на гражданский сектор — почему «Шахеды» преимущественно летят по гражданским объектам. Чтобы мы, во-первых, капитулировали, отдали оккупированные территории россиянам. Чтобы мы пошли на эту капитуляцию, россияне сейчас давят на общество. Вот таким образом: массированными атаками «Шахедов» именно по гражданскому населению. Плюс одна из основных задач — попытаться засушить ПВО, чтобы мы использовали ракеты. А уж потом, когда у нас ракет уже не станет для зенитно-ракетных комплексов, они нанесут массированную атаку крылатыми ракетами. С точки зрения логики такая тактика верная», — говорит Роман Свитан.

Когда может ударить Россия

По его словам, сегодня россияне ждут, когда в Украине нечем будет сбивать ракеты. При этом мы тратим и авиаресурс, и ракеты на дешевые «Шахеды».

«Когда поймут, что у нас есть провал по поставкам ракет, тогда будет такая массированная ракетная атака. А раньше — нет смысла. Мы все равно их все собьем. Потому они сейчас перешли в режим накопления. А тем более после последнего удара, когда около сотни ракет «отминусовали» в «Энгельсе» наша Служба безопасности и Силы спецопераций. Они сейчас накапливают — около месяца, как минимум, будут накапливать», — считает Роман Свитан.

Почему многие «Шахеды» попадают в цели

Ранее, по словам Романа Свитана, российская армия не ставила себе задачу бить непосредственно по жилищному фонду, по гражданским. Раньше «Шахеды» выполняли в основном военную функцию — то есть били либо по военным, либо по инфраструктурным объектам.

«А сейчас напрямую сугубо террористические атаки для того, чтобы закошмарить мирное население. Все «Шахеды» идут на город по гражданским объектам. То есть, это такая психологическая атака на общество», — говорит Роман Свитан.

По его мнению, Украине уже сейчас нужно перестроить систему ПВО, чтобы более эффективно сбивать «Шахеды».

«Выводить на линию боевого столкновения, на линию границы, чтобы перехватывать «Шахеды»на заходе в Украину. В последнее время они начали использовать тактику массированной атаки «Шахедов» по одной точке. Когда на один город заходят десятки «Шахедов» и с одной стороны «засушивают» систему ПВО в районе города, а с другой стороны часть все равно прорывается. И эта часть, которая прорывалась, даже малая часть, 20-30%, даже сбитые над городом — они все равно на город падают. То есть повреждают гражданские объекты, у нас гибнет население. Поэтому нам нужно перестроить систему ПВО уже сейчас», — говорит Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт рассказал, где Россия может пойти в наступление. Читайте, какие украинские города под угрозой.