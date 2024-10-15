Почему Россия приостановила массированные ракетные атаки: эксперт допустил неожиданный сценарий

После последнего массированного обстрела Украины прошло полтора месяца, за которые путинская армия, по данным экспертов, имела возможность накопить столько ракет и дронов, чтобы нанести удар с использованием около 200 воздушных целей. О подготовке косвенно могут свидетельствовать постоянные передислокации российских бомбардировщиков, о которых сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua рассказал, что не все так просто и однозначно.

"Стоит ли исключать вероятность того, что путинская армия в ближайшее время совершит масштабную ракетно-дроновую атаку, чтобы разрушить нашу энергетическую инфраструктуру? Думаю, не стоит. Может ли это произойти? С вероятностью 50% это может произойти, с вероятностью 50% — нет. Почему?", — говорит Селезнев и задается таким вопросом.

"Наши западные партнеры упорно не предоставляют нам разрешения на применение дальнобойного ракетного оружия по территории РФ. А что может остановить наших западных партнеров от предоставления такого разрешения в случае, если враг снова атакует нашу энергетику и Украина снова погрузится в блекаут?", — говорит Селезнев. .

И добавляет: "Очевидно, что ничего. По всей вероятности, именно это является определенным элементом торга за кулисами переговоров. Мол, американцы и их партнеры не предоставляют нам соответствующее разрешение на то, чтобы мы уничтожали враждебные стратегические объекты, в частности энергетическую инфраструктуру России, а взамен требует от Путина и его окружения того, чтобы он не применял те же ракеты для разрушения энергетики Украины. Очевидно, что в этом случае не только Украина столкнется с серьезными рисками, но и коллективная Европа".

Последний тезис Селезнев объясняет так: "Представим себе, что Украина остается без света и несколько миллионов граждан Украины уезжают через границу, потому что есть невыносимые условия для пребывания в условном Киеве из-за отсутствия электричества и тепла. Конечно, все эти беженцы направятся в Европу. Стремится ли Европа к такому уровню кризиса? Нет, не стремится. Поэтому я не исключал бы такого варианта. Конечно, мы все должны быть готовы. Каждый раз, когда в небо поднимаются российские бомбардировщики, мы должны ответственно относиться к сигналу воздушной тревоги. Но такой вариант договоренностей я исключать не стал бы".

На вопрос о том, что в случае предоставления разрешения на применение дальнобойного оружия по России, Путин, выходит, сразу начнет массированно бить по Украине, Владислав Селезнев ответил так: "Я думаю, что мы получим разрешение после того, как Путин не прислушается к рекомендациям западных партнеров Украины касательно паритета: "Россия не уничтожает энергетические объекты Украины, а в то время страны коллективного запада не передают нам ракеты с соответствующим разрешением по поражению стратегических объектов на территории России".

По словам Селезнева, последние несколько ракетных атак Украины с использованием именно отечественной ракетной компоненты, разрушение Феодосийской нефтебазы свидетельствуют о том, что наши специалисты имеют навыки в этом деле и как только получат соответствующее разрешение, они гарантированно разрушат хотя бы часть энергетической инфраструктуры на территории России.

Резюмируя, Селезнев говорит, что не имеет доступа к дипломатической информации, но не исключает, что такой консенсус может иметь место. Это вполне допустимая версия.

Если все же обстрел

Если все же путинская армия совершит массированный обстрел, то для него она с 26 августа могла накопить столько ракет и дронов, что способна одновременно ударить воздушными целями в количестве около 200 единиц.

"За счет использования ракет и дронов. У россиян есть определенная проблема с носителями. Техника стареет, активно используется. Возможно 150-180, больше — невозможно ", — уверен военный эксперт.

Историческая тактика России - уничтожать Украину как народ, это ракетный геноцид, - военный эксперт

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