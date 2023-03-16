Почему Россия пытается всячески обвинить Украину в якобы актах терроризма: объяснение политолога

Мы наблюдаем, что Россия пытается всяческими методами обвинить Украину в якобы в терроризме. Придумали историю о покушении на президента непризнанного Приднестровья, о подготовке террориста, который якобы сбросил дрон на самолет в Мачулищах, события в Брянской области. Вновь появилась информация о том, что на границе Беларуси с Украиной готовятся масштабные провокации. Какова цель всех этих попыток, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

Это рассчитано и на внутреннюю аудиторию в первую очередь. Потому что они таким образом создают ужасный образ украинской угрозы, что Украина якобы создает теракты внутри России, Молдовы или в Приднестровье. Хотя понятно, что лидеры Приднестровья ни на что не влияют. Они никому не нужны, потому что все решения принимают в Москве. Нас интересует Приднестровье только в одном измерении — чтобы оттуда не было удара по Украине, но для этого у них нет сил, как, к слову, и на покушение на российского православного олигарха Малофеева", — объяснил он.

По словам Фесенко, власти РФ таким образом пугают местное население России или Приднестровья.

"В Кремле хотят создать мнимую угрозу из Украины, что якобы Украина хочет напасть на Беларусь. Это связано с тем, что в отличие от россиян абсолютное большинство белорусов против войны с Украиной. И поэтому в России хотят как-то изменить эту ситуацию. Также все это направлено на то, чтобы напугать элиты, будто могут быть теракты против вас, поэтому заказывайте безопасность у ФСБ, то есть в то же время пытаются восстановить репутацию ФСБ и российских спецслужб. После провалов в Брянской области и других регионах им нужно продемонстрировать свои победы", – отметил он.

Политолог убежден, что в России пытаются обвинить Украину в терроризме, поскольку они сами занимаются террористической деятельностью.

"Россия таким образом хочет отвлечь внимание от себя, как террористического государства. Поскольку они почти ежедневно совершают акты терроризма, в результате которых погибает гражданское население Украины, захватывают заложников, совершают преступления против человечности. Это типичное путинское поведение. Он обвиняет Запад и Украину в том, что делает сам", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, РФ продолжает штурмовать Бахмут и готовится к новому наступлению на Угледар.