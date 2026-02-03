Почему Россия ударила по Украине 3 февраля: Жданов объяснил "логику" Кремля — чего ждать дальше

Олег Жданов объяснил, почему Россия нанесла ракетный удар по Украине 3 февраля / © ТСН.ua

В ночь на 3 февраля российская армия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Атаковали ТЭЦ и ГЭС во время аномального мороза. Под прицелом армии РФ снова оказалась энергетическая инфраструктура. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Виннице, а также в других регионах страны.

В результате атаки сотни тысяч семей остались без тепла и электроэнергии, тогда как температура воздуха ночью опускалась до -25 °C. Во многих городах зафиксированы аварийные отключения, повреждения объектов критической инфраструктуры и проблемы с теплоснабжением.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем была особенной атака 3 февраля, как российская армия выбирает цели и когда могут прекратиться удары по энергетике Украины.

Ракетный удар по Украине 3 февраля: почему Россия ударила именно сейчас

По словам Олега Жданова, атака была ожидаемой и привязана сразу к нескольким факторам — прежде всего к пиковым морозам.

"Мы с вами говорили о том, что Россия не упустит этот момент пиковых морозов. С завтрашнего дня, по прогнозу, уже будет повышение температуры. Это первый момент. Чтобы не рисковать и добиться максимального эффекта в плане прекращения поставок электроэнергии и тепла, они не могли не использовать этот момент", — отметил эксперт.

Также, по его словам, атака имеет политический подтекст .

"Мы с вами тоже говорили о привязке к политическим событиям. Завтра начало переговоров в Абу-Даби. Очередной раунд или очередной переговорный трек. Это было вполне ожидаемо", — пояснил Жданов.

Сколько ракет накоплено в России и чем били по Украине

Военный эксперт говорит, что вопрос накопления ракет в России остается открытым.

"Что касается накопления ракет — здесь очень большой вопрос. К сожалению, наша разведка молчит, но по составу ракетной компоненты они сегодня лупили тем, что было", — отметил он.

По словам Жданова, Россия применила как экспериментальные ракеты, так и старые советские образцы.

"И "Цирконы" были — они до сих пор экспериментальные ракеты и производятся фактически в единичных количествах. И старые советские ракеты снова вытащили - Х-22. Их на складах тысячи, и они их используют. "Искандеров" не хватает", — пояснил эксперт.

Он также рассказал о тактике прорыва украинского ПВО :

"Они поняли, что единственное вооружение, которое может более или менее гарантированно пробить систему ПВО, — это баллистика. "Шахеды" заходят первыми, истощают и отвлекают ПВО, затем идет баллистика, дальше — снова дроны, а в конце — крылатые ракеты уже по истощенной системе противовоздушной обороны".

В ходе атаки было применено более 400 дронов и 70 ракет, большинство из которых — Х-22.

"Она начинает как аэроцель, а затем выходит на параболическую траекторию и идет как баллистическая ракета", — объяснил Олег Жданов.

Какие города являются приоритетными целями для России

Олег Жданов объяснил, что столица Украины остается ключевой целью неприятеля.

"Столица всегда флагман любого государства и больше всего влияет на социальное мнение. Они пытаются сформировать мнение, что лучше плохой мир, чем хорошая война", — пояснил эксперт.

По его словам, Киев особенно уязвим из-за концентрации ТЭЦ. А города-миллионники также находятся в зоне особого внимания РФ.

"Три ТЭЦ достаточно развалить — и все. Киев фактически остается без тепла и почти без света. Харьков и Днепр — это тоже города-миллионники, которые формируют общественное мнение. Поэтому их тоже гасят", — пояснил Олег Жданов.

При этом у Харькова и Днепра частично децентрализованное теплоснабжение, что несколько уменьшает риски. В то же время, по словам эксперта, россияне избивают по силовым подстанциям, обеспечивающим распределение мощности от атомных электростанций.

"С технологической точки зрения они гасят энергосистему путем прекращения поставок мощности потребителям", — говорит Олег Жданов.

Сколько еще будут продолжаться массированные удары по Украине

По мнению Олега Жданова, даже возможные переговоры не остановят удары.

"Даже когда будут подписывать какое-то "мирное соглашение", если его будут подписывать, в чем я очень сомневаюсь, то и в эту ночь накануне может быть массированный комбинированный удар", —отметил он.

Эксперт напомнил заявления российского руководства:

"Лавров уже сказал, что их не устраивают никакие условия, даже предложенные по энергетическому перемирию. А Песков заявил, что переговорный процесс не влияет на выполнение боевых задач".

Он добавил, что Путин может согласиться только на оперативную паузу , а не на мир.

"Это будет заморозка конфликта, переход в режим низкой интенсивности, как в 2015-2022 годах. Но только тогда, когда у России будет плацдарм на правом берегу Днепра — в Херсонской или Запорожской области", — подчеркнул эксперт.

Перестанет ли Россия бить по энергетике летом и осенью

По словам Олега Жданова, атаки на энергетику не прекратятся вне зависимости от времени года.

"Энергетика — это основа основ. Без электричества не работает ничего: транспорт, железная дорога, производство", — отметил он.

Эксперт также предупредил о серьезных рисках летом.

"Если летом остановится водоканал, начинается ухудшение эпидемиологической обстановки, порча продуктов. Поэтому нет — ушибы не прекратятся", — подытожил Олег Жданов.