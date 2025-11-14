Почему россияне обстреливают Киев: военный эксперт объяснил тактику Кремля

Последствия атаки по Киеву 14 ноября

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему российские оккупанты обстреливают Киев. Он отметил, что столица для Кремля — цель №1.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Столица — это место принятия стратегических решений относительно войны и всего остального. Поэтому для Путина Киев был, есть и остается одной из основных целей в этой войне. В зависимости от средств, как есть на текущее время у противника, и ситуации, которая складывается, россияне наносят эти удары. Киев они почти никогда не обходят и обходить не будут», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006-2010 гг.).

По словам эксперта, особенностью последнего удара является то, что россияне организовали его как комбинированный, массированный и сосредоточенный по всем районам Киева.

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробаллистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.