Почему россияне обстреливают Киев: военный эксперт объяснил тактику Кремля

Эксперт объяснил, почему российские оккупанты регулярно обстреливают Киев.

Последствия атаки по Киеву 14 ноября

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему российские оккупанты обстреливают Киев. Он отметил, что столица для Кремля — цель №1.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Столица — это место принятия стратегических решений относительно войны и всего остального. Поэтому для Путина Киев был, есть и остается одной из основных целей в этой войне. В зависимости от средств, как есть на текущее время у противника, и ситуации, которая складывается, россияне наносят эти удары. Киев они почти никогда не обходят и обходить не будут», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006-2010 гг.).

По словам эксперта, особенностью последнего удара является то, что россияне организовали его как комбинированный, массированный и сосредоточенный по всем районам Киева.

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробаллистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

