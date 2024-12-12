Почему россияне продвигаются на фронте: боец "Азова" откровенно назвал причины

21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" рассказал, почему россиянам удалось продвинуться на фронте.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Военный заметил, что россиян на фронте больше, в то время как украинское общество теряет интерес к защите собственного государства.

"Как минимум - это количество резервов. У них даже мотивации прибавилось после Курской области. Когда война приходит к их дому, они начинают понимать, что война близко. У нас наоборот - начинает казаться, что война далеко. Но нет, буквально в 700 километрах до Донбасса или Харькова. В Запорожье фронт вообще близко. Кому-то это близко, кому-то это далеко. Конечно, общество нельзя делить, но так есть. Просто кто-то бегает, собирает волонтерку, а другие - ну, зачем. И конечно у тех, кто что-то делает для этого будет обида на тех, кто ничего не делает", - сказал „Джеб“.