Почему россияне продвигаются на фронте: боец "Азова" откровенно назвал причины

Военный считает, что часть украинцев пытаются не обращать внимания на войну.
21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" рассказал, почему россиянам удалось продвинуться на фронте.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
Военный заметил, что россиян на фронте больше, в то время как украинское общество теряет интерес к защите собственного государства.
"Как минимум - это количество резервов. У них даже мотивации прибавилось после Курской области. Когда война приходит к их дому, они начинают понимать, что война близко. У нас наоборот - начинает казаться, что война далеко. Но нет, буквально в 700 километрах до Донбасса или Харькова. В Запорожье фронт вообще близко. Кому-то это близко, кому-то это далеко. Конечно, общество нельзя делить, но так есть. Просто кто-то бегает, собирает волонтерку, а другие - ну, зачем. И конечно у тех, кто что-то делает для этого будет обида на тех, кто ничего не делает", - сказал „Джеб“.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "РЕБЕНОК, СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?!" 21-летний пехотинец потерял ногу, но хочет вернуться на войну!
Читайте также: