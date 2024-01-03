Почему россияне сначала запускают дроны, а затем бьют ракетами: эксперт объяснил циничную цель окупантов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне не изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Эксперт отметил, что тактика российской террористической армии по ракетным обстрелам не изменилась.

Эксперт отметил, что тактика российской террористической армии по ракетным обстрелам не изменилась.

"Единственное что удар с 1 на 2 января включал в себя большое количество гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал". Это было максимальное количество ракет, задействованных во время полномасштабного вторжения. Мы ожидали комбинированных ударов. Еще в 2023 году мы говорили, что россияне не используют длительное время крылатые ракеты, то говорили, что они их накапливают для комбинированного удара. И не только ракетного, но и дронами-камикадзе. Все это должно было бы рассредоточивать внимание нашей ПВО, истощать и прорывать", - пояснил он.

Удары дронами-камикадзе - это еще и истощение украинской ПВО внимания, считает Коваленко.

"Россияне пытаются прокладывать маршруты по местности, которая является тяжелой для преследования дронов мобильными огневыми группами. Это - озера, болота, леса, устья рек. Поэтому они смогли несколько часов находиться в украинском воздушном пространстве. Это - люфт между присутствием последнего дрона-камикадзе, который отвлекает на себя внимание, и заходом в воздушное пространство других объектов поражения - ракет. Эти дроны-камикадзе заставляют задействовать ЗРК, то есть надо тратить ракеты на их уничтожение", - отметил он.

Напомним, в Киеве в результате вражеских обстрелов накануне, два человека погибли и 49 получили ранения.

Читайте также: