Почему россияне всегда грабили украинцев и воровали семейные реликвии: три невероятных истории

Почему у нас такая слабая связь между поколениями и нет традиции передавать и беречь наследство, которое является не просто материальным достоянием, а источником правдивых знаний о целых эпохах. Как семейные архивы могут возвращать память целым поколениям, которые российские имперцы пытались стереть.

Три невероятные истории о семейных реликвиях, которые чудом сохранились - в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Екатерине было важно спасти награды мужа

Первая мировая, октябрьский переворот, гражданская война, раскулачивание, Голодомор, Вторая мировая, снова Голодомор, бурные девяностые и новая война. За последнее столетие - украинцев грабили, преследовали и уничтожали. Но главное - у нескольких поколений украинцев пытались украсть историческую память.

Екатерине Павленко 31 год. Но пережитого ею хватит на несколько жизней. Ее муж Дмитрий с позывным «Вирус» защищал Украину с 2014-го. В августе 2023-го погиб. Его награды и боевые знамена - это то, что осталось их двум детям в память о папе-герое.

"Его отец даже на руках не подержал. Вот показывает, что дядя и все. А я говорю, это папа", - вспоминает Екатерина.

Екатерина Павленко с мужем

Но этим летом именно рядом с их квартирой в столице взорвалась российская ракета. К счастью, они гостили у родственников. И первое, что пришло в голову Кате после страшных новостей из Киева, - в квартире были вещи мужа.

"Мне не важно было там золото, деньги, игрушки детей, вещи. Я звоню, говорю, да, мама, там в комнате, на полочке, за ящичком лежит медаль. Там шкафа нет вообще. Шевроны были, которые разлетелись, я их так и не нашла, они могли в окно вылететь", - рассказывает женщина.

Награды удалось найти между обломками квартиры. Для семьи они как семейная реликвия, которую будут передавать из поколения в поколение.

Екатерина Павленко с сыном

"Еще и до этой войны у нас мало семей могли похвастаться наследственными вещами. Фото прапращуров. Их документы. Посуда, вышиванки или драгоценные украшения. Все это терялось во время обстрелов или пожаров, этапирования в Сибирь или обменивалось на продукты. В отличие от европейцев мы не можем похвастаться родовыми поместьями или семейным бизнесом со столетней историей. Именно так - врагу удалось создать миф о "бедных украинцах", - отмечает корреспондент ТСН.

Коллекционер рассказал о том, как раньше жили украинцы

То, что украинцы это не о бедности - хорошо знает архитектор и коллекционер Федор Зернецкий. Антикварные вещи, которые собирал более трех десятков лет говорят сами за себя. Коллекции украинских политиков и меценатов 19-20 века были сознательно уничтожены или вывезены из Украины. А что уж говорить о ценностях обычных людей, которые всегда жили в страхе перед репрессивной машиной.

"Женщины красиво одеты, в шляпках, платьях, гуляют по Киеву, и у них были сковиренные лица и закрашенные чернилами, я вообще был в шоке, а зачем это было делать? Люди настолько боялись репрессий, настолько боялись советскую власть, что только за то, что они были так одеты, они могли уже попасть под пытки и к расстрелу", - говорит Федор Зернецкий.

Федор Зернецкий

У Федора есть стопка документов, принадлежавших его предкам. Его дед еще сто лет назад постоянно ходил с тревожным чемоданом. Просто тогда еще этого термина не знали.



"И вот то, что в чемоданчике мог с собой таскать, он в Беларуси жил, в Киеве жил, он много ездил, но в чемоданчик это и сохранил. Это сохранилось", — говорит он.

История ожерелья, которое пришлось обменять на собственное зерно во время Голодомора

А по этому ряду кораллов - можно изучать историю Голодомора. Это то, что осталось от ожерелья бабушки Татьяны Пащинской. Оно могло быть вот таким, как на этом фото, - три ряда с дукачами. Уже в 33-м - это украшение бабушки Татьяны станет единственным шансом на спасение. Чтобы ее дети не умерли от голода, бусинку за бусиной она выменивала на свое же зерно - у приезжих солдат, охранявших ток.

Ожерелье

"Этот солдат был, как сказать, хотел подзаработать деньги. И вот она рассказывала, говорит, я ему принесу, дам, а он мне говорит, ну, давай, насыпай, я фартук, говорит, подниму и он мне вот фартук сыпнет", – вспоминает Татьяна Пащинская.



На фото 41-го года — Татьяна бабушка уже с кораллами в один короткий ряд.

"Уже на момент 41-го года они уже были голые и босые, не было ничего. Все время она говорила о том, что у меня было очень много этого ожерелья, и были дукачи, и были золотые серьги, но это все я выменяла под время голодовки", — говорит женщина.



Семейная история сформировала у Татьяны четкое осознание того, что сейчас мы называем так коротко и сухо – национальная идентичность. Именно поэтому подарила кораллы музею Голодомора.

Почему семейные реликвии важны?

Если бы у Татьяны не было вещественного доказательства бабушкиного ожерелья, узнала бы она еще подростком о Голодоморе? Историк Александр Альфоров убежден: потеря каждой семейной реликвии каждый раз разрушала коллективную память. Без которой людей легче ассимилировать. Потому что вещественные доказательства, которые могли бы рассказать правду, уничтожены. И это одна из причин, почему оккупанты сразу грабят и бомбят наши музеи и памятники и меняют вывески.

"Их цель это забрать у метрополии предметы, которые потом они будут показывать на выставках под названием «спасенное», под названием «наше». На этих предметах они учат будущее поколение, что русь это они, а «хохлы» это - что-то другое и их надо уничтожать", - говорит Александр Алферов.

Среди семейных реликвий Екатерина Павленко хранит и флаг Украины. Собратья ее мужа хотели оставить его на могиле. Но она решила, что именно он будет напоминать детям о том, кто враг и кто уничтожал нас и наше имущество.

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Вспомнить все! Как семейные реликвии лечат историческую амнезию поколений украинцев!

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