Почему российские элиты будут радоваться подрыву моста: аналитик объяснила причину

Ольга Курносова отметила, что в России очередное отмывание денег будет происходить в огромном объеме.

Российские элиты будут рады подрыву Крымского моста.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала российская политическая аналитика Ольга Курносова. Она объяснила причину.

"Во-первых, думаю, будет радость, потому что очередное отмывание бабла будет происходить в огромном объеме. Строили его компании Ротенберга, а восстанавливала довольно странная компания "Нижнеангарский Трансстрой", которая формально находится в Иркутске, а налоги платит в Москве — как всегда в России. Опять свои будут отмывать бабло, ничего нового", — сказала она.

Ранее Куроносова рассказала, что Кремль хочет использовать россиян в качестве живого щита – предлагает ехать из Крыма оккупированными территориями.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля произошла "бавовна". Это уже второй подобный эпизод на оккупированном РФ полуострове.

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