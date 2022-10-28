Почему российские олигархи взялись помогать Украине: эксперт рассказал о мотивах Фридмана и Абрамовича

Теперь речь идет не только о замораживании активов российских олигархов на Западе, но и об их конфискации.

Политический эксперт Дмитрий Васильев объяснил, что российские олигархи взялись помогать Украине из-за введенных против них санкций США, особенно сейчас – когда речь идет не просто о замораживании активов, а об их конфискации.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Васильев прокомментировал заявления российского олигарха родом из Львова Михаила Фридмана о готовности передать акции "Альфа-Банка" украинскому государству и инвестировать в восстановление страны.

"Насколько я понимаю, он уже есть в списках санкционных именно украинских. Это соответственно для него неприятно, потому что он пытался действительно что-то сделать, и он свидетельствовал это информационно на разных этапах этой войны. Но я думаю, что он реально боится санкций США. Потому что как только он попадает под санкции США, тогда у него действительно есть огромные проблемы с активами, которые есть по миру, и в том числе в США. Ну, и соответственно доступ ко всем деньгам, которые так или иначе могут попасть под санкции. И Соединенные Штаты будут очень внимательно следить за тем, чтобы эти деньги были арестованы и не добирались до соответствующего олигарха", – объяснил эксперт.

По его мнению, пока США будут рассматривать Фридмана как человека, имеющего доступ к Кремлю, и который может быть определенным коммуникатором.

"Пока он может выполнять такую функцию, пока он может быть актуален для такой функции, я думаю, что его придержат", – добавил Васильев.

Он также прокомментировал попытки еще одного российского олигарха Романа Абрамовича найти выход для его будущего безбедного существования. В частности, участие олигарха в обмене пленными Украины и РФ является одной из таких попыток.

"Абрамович – человек креативный. Я думаю, что он будет до последнего пытаться что-то придумать, предлагать и быть полезным для выполнения какой-то задачи. Поэтому как его историческая роль проявится – посмотрим. Но то, что он будет искать возможности, это совершенно очевидно. По сравнинию с другими олигархами, он пока выглядит наиболее активным из тех, кто ищет определенный выход для себя, для своего будущего безбедного существования", – рассказал политический эксперт.

Он также выразил мнение, что санкции США подействовали на всех российских олигархов, но Абрамович – единственный из них, кто пытается показать свою готовность к сотрудничеству.

Напомним, издание Washington Post писало, что Абрамович был одним из посредников в переговорах по обмену пленных украинских военных на кума президента РФ Виктора Медведчука. Это подтвердили и в Офисе президента Украины.

Отметим, с начала 2022 года самые богатые россияне потеряли почти 95 млрд долл. Наибольшие финансовые потери понесли основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

28 октября стало известно, что Евросоюз заморозил российские активы в 17,5 млрд евро. В частности, речь идет об активах 1350 человек и организаций, состоящих в списках санкций ЕС.

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