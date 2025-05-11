Почему российские "Шахеды" наносят поражения в тыловых городах: Чмут указал на проблему Украины

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут объяснил, почему российские «Шахеды» долетают и наносят больше поражения в тыловых городах.

В интервью журналистке ТСН Наталии Нагорной он рассказал, что эффективность мобильных огневых групп и так была крайне низкой, и это не является причиной.

«Почему так? Потому что россияне их очень много делают, очень много. Это в разрезе года мы можем говорить об ориентировочно 40 тысячах средств, вместе с обманками, которые для ПВО выглядят плюс-минус так же и сложно разделять. “Шахеды” как средства хорошо эволюционируют и динамично, в том числе по увеличению массы боевой части до 90 кг из 50. И это в своей нише отличное оружие», — говорит Тарас Чмут.

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По его словам, у Украины есть проблемы со средствами противовоздушной обороны. Ведь у россиян количество средств поражения увеличилось, а у нас количество средств противодействия — нет.

«И это не вопрос к мобильным огневым группам, это вопрос к ЗРК, к нормальной зенитной артиллерии, к самолетам, к наличию у них боеприпасов, потому что самолет — это классно, но нет к нему ракет, и он уже мало что может делать. А эти ракеты, они еще на ЗРК, если мы говорим о F-16, АЭМ-9, АЭМ-120 — это основные средства для NASAMS. И это проблема», — объяснил Тарас Чмут.

Есть решения, которые Украина сейчас тестирует, пытается масштабировать с точки зрения перехватов. Однако, по словам волонтера, пока есть много технических проблем.

«Шахед» — сложная цель. Скоростная, надежная, низко летающая, тяжело обнаруживается, и массовая. Когда россияне применяют по одному городу одновременно 30-40 средств, вы сбиваете 25, 5 долетает, вы сбиваете 35, 5 долетает, этих пяти бывает достаточно», — говорит Тарас Чмут.

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Ранее Тарас Чмут назвал основные проблемы с мобилизацией в Украине.

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