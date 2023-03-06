Почему российское движение ППК "Редан" так легко подхватили украинские дети и стоит ли бить тревогу — эксперты

К паукам на черных футболках начали присматриваться миллионы родителей, потому что большинство впервые услышали о ПВК "Редан", а главное — увидели массовые собрания агрессивных подростков возле ТРЦ и полицию, которая задерживает несовершеннолетних почти по всей стране, говорится в ТСН.Тиждень.

Громко зазвучала тема в Украине, когда в центре Полтавы 25 февраля посреди белого дня сотня подростков собрались возле ЦУМа. Ступени организовали через группы в местных телеграмм-каналах, там тинейджеры готовились к массовой драке, но полиция отреагировала и толпа разбежалась.

История повторилась через день в Ивано-Франковске. Множество подростков 14-17 лет подстрекаемая администраторами телеграмм-каналалов ППК "Редан" бегает по центральным улицам города, провоцируя драки.

В Харькове же на площади Конституции на массовом собрании молодые люди были с ножами и кастетами. Дети готовы дратся, потому что поддерживают флешмоб ПВК "Редан", но и здесь участников задержала полиция.

Похожие массовые сходки подростков во Львове, Днепре, Ровно, Кеменчуке и других украинских городах. Несколько дней несовершеннолетние собираются и в столице, договариваются через группы в соцсетях.

Информация об агрессивных подростках молниеносно распространяется в СМИ. Среди родителей растет беспокойство. Одни сравнивают подростковую активность со смертельной игрой "Синий кит", другие — заговорили о новой подростковой субкультуре "Редан", некоторые называют это опасным флешмобом с русскими корнями. Участников связывают с известным аниме-сериалом «хантер икс хантер», которому есть бандитская группировка под названием "Редан". Символы подросткового "ПВК" — черный цвет, пауки и цифра 4.

Движение ПВК "Редан" родом из России, 19 февраля в московском ТРЦ произошел конфликт между двумя группами подростков: поклонниками аниме с длинными волосами, пауками и числом 4 на одежде и несовершеннолетними в спортивной одежде. Так называемыми оффниками, которые пытаются избить тех, кто выделяется своим видом. Видео потасовки оттуда попало в Сеть и завирусилось.

Анимешники решили отомстить и назначили разборы и победили в массовой драке, создали группу ППК "Редан". Здесь сработал растиражированный на России ПВК Вагнер, вот и добавили популярную аббревиатуру ПВК, мол, по-приколу.

Чтобы такое движение разлетелось между подростками, много усилий не нужно, утверждают психологи. "Большая возбудимость вследствие гормонального дисбаланса, меньшая контролируемость, чем у взрослого собственных действий и очень большое стремление приобщиться, которое не находит формы реализации", — объясняет психологиня Любовь Найдегова.

Для украинских детей, которые три года без привычной школы и форм общения, достаточно искры из социальных сетей. Флешмоб быстро распространяется по Украине и россияне увидели шанс воспользоваться ситуацией и провести спецоперацию. Началась искусственная раскрутка россиянами телеграмм-каналов ППК "Редан" в Украине. Россияне сыграли на подростковом желании справедливости и их следует очень хорошо заметен, говорит эксперт по фактчекингу Алена Романюк. “Мол “Редан” выступает против мигрантов с Кавказа. Я такая: "Боже, где в Дрогобыче, где был создан чат, или в Ровно, мигранты с Кавказа???" Это характерно для России, Москвы. В харьковском чате было написано: собираемся в 14:00 по Киеву. По Киеву, по Москве – говорят в России”, – подтверждает она.

Движение, которое родилось в России искусственно подпитали для детей в Украине, соглашаются в центре противодействия дезинформации. «Была ли эта история сконспирирована россиянами – вряд ли – нет. Они просто активно подхватили, органическую в принципе историю, но сегодня они в состоянии цейтнота и поэтому все ошибки, белые нити, которыми все шито – это очень просто специалистам увидеть”, — говорит Андрей Шаповалов.

Полиция закрыла десятки телеграмм-каналов, задержала сотни подростков и начала проводить разъяснительные встречи со старшеклассниками. За провоцирование конфликтов и массовых драк предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность, наступающая с 14 лет. Впрочем, эксперты предупреждают, что не нужно перегибать палку, потому что наказания в таком возрасте неэффективны. "Поводов для паники я не вижу, но это события, которые заставляют нас подумать о том, что у подследников есть потребности, которые не находят у взрослых поддержки", — говорит психолог.

Поэтому психологи советуют родителям больше общаться с детьми, поинтересоваться их виртуальными друзьями и увлечениями, а общинам серьезно подумать, как облегчить детям военные ограничения, с учетом естественной подростковой эмоциональности и даже агрессивности, например, открыть дополнительную секцию бокса в школе.

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