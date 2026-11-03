- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Рубио держится в стороне от переговоров по Украине: эксперт объяснил его тактику
Госсекретарь США Марко Рубио не спешит принимать участие в переговорах по завершению войны в Украине. Экс-советник президента Украины Игорь Новиков объяснил, при каком условии американский политик может выйти на первый план.
Государственный секретарь США Марко Рубио не стремится ассоциировать себя с бесперспективным переговорным процессом, однако в случае реального прорыва сразу публично подтвердит это своим участием.
Об этом заявил бывший советник президента Украины (2019–2020) Игорь Новиков в эксклюзивном документальном фильме ТСН «Тіні Білого дому».
Эксперт раскрыл настоящую позицию Рубио
По словам Новикова, американский политик понимает, что нынешние переговоры и их условия не работают.
«Он умный человек, он хороший политик. И он понимает, что это путь в никуда — эти переговоры в том формате, в котором они есть, и с условиями, которые ложатся на стол. То есть, он не хочет ассоциировать себя с чем-то мертвым априори», — отметил Новиков.
Он подчеркнул, что госсекретарь США появляется в публичном пространстве только тогда, когда для этого есть весомый повод.
«То есть он появляется, когда есть инфоповод, когда есть что сказать и напомнить людям, что он тоже секретарь, он есть. Если будет прорыв, вы увидите, что Рубио первым будет ставить свою подпись», — отметил Новиков.
Кроме того, Новиков отметил высокий уровень взвешенности и осторожности в публичной риторике американского политика.
«Его заявления всегда хирургически выверены. Ибо каждое лишнее слово может иметь последствия», — подытожил он.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, 4 ноября в Брюсселе состоятся переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности Украины и пакеты восстановления страны.
Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.
Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский.