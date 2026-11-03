Почему Рубио держится в стороне от переговоров по Украине: эксперт объяснил его тактику

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио не стремится ассоциировать себя с бесперспективным переговорным процессом, однако в случае реального прорыва сразу публично подтвердит это своим участием.

Об этом заявил бывший советник президента Украины (2019–2020) Игорь Новиков в эксклюзивном документальном фильме ТСН «Тіні Білого дому».

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Эксперт раскрыл настоящую позицию Рубио

По словам Новикова, американский политик понимает, что нынешние переговоры и их условия не работают.

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«Он умный человек, он хороший политик. И он понимает, что это путь в никуда — эти переговоры в том формате, в котором они есть, и с условиями, которые ложатся на стол. То есть, он не хочет ассоциировать себя с чем-то мертвым априори», — отметил Новиков.

Он подчеркнул, что госсекретарь США появляется в публичном пространстве только тогда, когда для этого есть весомый повод.

«То есть он появляется, когда есть инфоповод, когда есть что сказать и напомнить людям, что он тоже секретарь, он есть. Если будет прорыв, вы увидите, что Рубио первым будет ставить свою подпись», — отметил Новиков.

Кроме того, Новиков отметил высокий уровень взвешенности и осторожности в публичной риторике американского политика.

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«Его заявления всегда хирургически выверены. Ибо каждое лишнее слово может иметь последствия», — подытожил он.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, 4 ноября в Брюсселе состоятся переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности Украины и пакеты восстановления страны.

Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский.

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