Почему сбиваются "Кинжалы": эксперт развеял миф о непобедимости российских ракет

Как оказалось, для производства "Кинжалов" враг использовал советскую концепцию, а не современные технологии.

Известные распиаренные российские "Кинжалы", которые, по версии российской пропаганды, якобы невозможно уничтожить средствами ПВО, сбивают украинские Силы обороны.

Почему сбиваются "Кинжалы", об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Кинжал" оказался обычной баллистической ракетой, при производстве которой враг использовал советскую концепцию. Да, у "Кинжала" есть гиперзвуковая скорость, но это не гиперзвуковая ракета. А ЗРК Patriot создавался именно для уничтожения баллистических ракет. Ничего удивительного", – говорит Коваленко.

По его словам, Россия не может производить сейчас такое количество ракет, чтобы снабжать постоянные круглосуточные обстрелы нашей территории.

"Россия себя истощила после 10 октября, когда начали массированные системные обстрелы нашей инфраструктуры. А мы смогли увеличить количество уничтоженных российских ракет до 90%-95%", – добавил эксперт.

Ранее Александр Коваленко назвал ракеты "Кинжал" перекрашенным советским барахлом.

По его словам, Россия может производить ракеты "Кинжал", но не в большом количестве.

Напомним, впервые украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" 4 мая в небе над Киевом. По информации британской разведки, Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".