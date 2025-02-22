Почему семьи военных оказываются в информационном вакууме: омбудсмен Решетилова объяснила, как быть

Бывают ситуации, когда родные не верят командованию воинской части, что их защитник жив. А на самом деле, находящийся на боевой позиции военный просто не имеет возможности выйти на связь.

Об этом сообщила Уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Решетилова призывает родных доверять военным частям, это важно, потому что они не хотят обмануть родных, нет такой цели у командиров, у строевой части. Но иногда им приходится говорить родственникам какую-нибудь сухую информацию для того, чтобы не подвергнуть военнослужащего еще большей опасности.

"Сейчас запущены при подразделениях службы сопровождения, на которые будет возложена обязанность, в том числе, коммуникации с семьями, существуют горячие линии, гражданско-военное сотрудничество. Стараемся эту всю ситуацию максимально наладить, чтобы коммуникация происходила. Но очень часто бывают случаи, например, у нас человек, мы недавно это выясняли, на позициях с лета. С августа человек не выходит с позиции, без связи. Там только ночью, например, по закрытому каналу они по рации передают, что у них все о'кей, они живы. Им дронами сбрасывают воду, лекарства. И ясно, что семья перестает верить воинской части, когда полгода они не слышат голоса своего родного. И в таких случаях, я недавно просила, даже с командованием ДШВ сделали такой эксперимент: они ночью попросили выйти этого военнослужащего по рации, записали голосовое сообщение, где он сказал "Дорогие мои родные, я жив-здоров, скоро буду дома", и отправили его дочери. Потому что другого способа очень часто нет", – рассказала она.

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Уполномоченная президента по защите прав военнослужащих просит семьи защитников отнестись к этой информации с пониманием.

"Военные части не будут вас обманывать специально в большинстве случаев. Просто очень часто нет возможности поехать и дать ему телефон, поскольку очень часто это опасно для этого военнослужащего", — резюмировала она.

Кроме того, Решетилова отметила, что военные ВСУ, которые более месяца находятся на боевых позициях из-за опасностей ротации, потом будут нуждаться в длительной реабилитации.

"Когда ко мне обращаются родные (военных – ред.) и говорят, что он 60-90 дней на позициях, в большинстве случаев эвакуация этих людей с позиций создает угрозу. То есть им безопаснее оставаться на позициях. И пока не изменится боевая обстановка, им лучше быть там. Очень часто мы получаем такой ответ. Иногда мы получаем ответ, что командиру их некем заменить, и это тоже правда. И нам надо это понимать: пока мы не решим вопрос окончательно с мобилизационными ресурсами, к сожалению, будут такие ситуации. Но я, говоря с командирами, говорю, конечно, что эти люди нуждаются в реабилитации. Представьте себе, когда ты полгода, и даже месяц, находишься без ротации, когда тебе воду, еду и лекарства сбрасывают дронами, извините, там можно одичать, во-первых. Во-вторых, ты постоянно – 24/7 в ситуации постоянной опасности. И вопрос реабилитации этих людей будет очень остро стоять и нам нужно с этим очень долго работать", – объяснила Ольга Решетилова.

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