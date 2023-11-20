Почему силы ПВО дежурят, когда взлетает МиГ-31: офицер ВСУ предупредил о хитрости россиян

Украинские бойцы противовоздушной обороны защищают наше небо от вражеских беспилотников и ракет. Они рассказали о своей службе и уничтожении враждебных целей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

С какого оружия сбивают враждебные цели

Как только над городом и окрестностях начинает раздаваться сигнал воздушной тревоги силы ПВО готовятся защищать украинцев от вражеских целей.

ТСН пообщалась с бойцами ПВО. В расчете одной из машин есть два человека - водитель и стрелок. Они разворачивают свой Stinger. Это самый популярный в мире переносной зенитно-ракетный комплекс. Его еще называют "американское жало". Такой есть в 30 странах мира. И с недавних пор работает на защите нашего неба. А в соседней лесополосе к работе готовятся еще одна мобильная группа ПВО с британским оружием - ПЗРК "Марлет".

Впервые "Мартлет" украинские армейцы использовали весной прошлого года и сбили российский "Орлан" на фронте. Затем поняли, оружие эффективно и против "Шахедов". Журналистам ТСН его показали впервые.

ПВО в Украине

"Выглядит как американский Javelin, но стреляет управляемой ракетой, как наша украинская "Стугна". Это оружие охотников на "Шахеды". Стрелять из него можно даже из идущего автомобиля", — говорит корреспондентка ТСН.



Ракета управляется самим оператором с помощью джойстика. Не важно ли ты стреляешь стоя на поле, на крыше дома или даже с внедорожника. "Мартлет" уничтожила около десятка российских "Шахедов".

Работают ли группы ПВО, когда взлетает МиГ-31?

Выезжают группы ПВО даже если взлетает МиГ-31. Это значит, что дежурство ребят может длиться и несколько часов подряд. Даже несмотря на то, что ни одной цели в нашей зоне работы для бойцов нет.

"МиГ - это одно. Может быть массированный удар, не только от МиГа. Он может быть отвлекающим маневром. Потому что вы читаете, что в море на боевом дежурстве находятся много кораблей, которые могут сделать пуски ракет", - говорит офицер зенитно-ракетного Белоцерковского полка Виталий Георгиев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Как работают украинские силы ПВО? Эксклюзивный репортаж ТСН

Напомним, Зеленский анонсировал существенное усиление ПВО в Украине.

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