Почему силы ПВО дежурят, когда взлетает МиГ-31: офицер ВСУ предупредил о хитрости россиян

ТСН пообщалась с воинами, защищающими небо.
Украинские бойцы противовоздушной обороны защищают наше небо от вражеских беспилотников и ракет. Они рассказали о своей службе и уничтожении враждебных целей.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.
С какого оружия сбивают враждебные цели
Как только над городом и окрестностях начинает раздаваться сигнал воздушной тревоги силы ПВО готовятся защищать украинцев от вражеских целей.
ТСН пообщалась с бойцами ПВО. В расчете одной из машин есть два человека - водитель и стрелок. Они разворачивают свой Stinger. Это самый популярный в мире переносной зенитно-ракетный комплекс. Его еще называют "американское жало". Такой есть в 30 странах мира. И с недавних пор работает на защите нашего неба. А в соседней лесополосе к работе готовятся еще одна мобильная группа ПВО с британским оружием - ПЗРК "Марлет".
Впервые "Мартлет" украинские армейцы использовали весной прошлого года и сбили российский "Орлан" на фронте. Затем поняли, оружие эффективно и против "Шахедов". Журналистам ТСН его показали впервые.
"Выглядит как американский Javelin, но стреляет управляемой ракетой, как наша украинская "Стугна". Это оружие охотников на "Шахеды". Стрелять из него можно даже из идущего автомобиля", — говорит корреспондентка ТСН.
Ракета управляется самим оператором с помощью джойстика. Не важно ли ты стреляешь стоя на поле, на крыше дома или даже с внедорожника. "Мартлет" уничтожила около десятка российских "Шахедов".
Работают ли группы ПВО, когда взлетает МиГ-31?
Выезжают группы ПВО даже если взлетает МиГ-31. Это значит, что дежурство ребят может длиться и несколько часов подряд. Даже несмотря на то, что ни одной цели в нашей зоне работы для бойцов нет.
"МиГ - это одно. Может быть массированный удар, не только от МиГа. Он может быть отвлекающим маневром. Потому что вы читаете, что в море на боевом дежурстве находятся много кораблей, которые могут сделать пуски ракет", - говорит офицер зенитно-ракетного Белоцерковского полка Виталий Георгиев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Как работают украинские силы ПВО? Эксклюзивный репортаж ТСН
Напомним, Зеленский анонсировал существенное усиление ПВО в Украине.
Читайте также: