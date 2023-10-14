Почему снова обделили Троещину: все об открытии Подольского моста в Киеве

В Киеве планируют уже в ближайшие недели открыть автомобильное движение на Подольско-Воскресенском мосту, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Мэр отметил, что Подольский мост, это не только арка над Днепром, которую все видят, а 9,5 километров дороги над островами и Днепром.

Сайт ТСН.ua поинтересовался, что происходит сейчас на строительтве и действительно ли поедем по переправе в ближайшие недели, а еще, какую именно территорию города будет связывать новый мост.

Открыть автомобильное сообщение Подольским мостом городские власти обещали множество раз, но потом меняли свое решение. Так произошло и в конце 2021 года – из-за финансовых трудностей и пандемии. Тогда мэр Киева пообещал открыть автомобильное движение в следующем 2022 году и сразу приступить к строительству метро на Троещину, линия должна проходить по этому же мосту. Но обещание не стало реальностью из-за войны.

Что сделали во время войны

После последнего заявления мэра сайт ТСН.ua поинтересовался в КГГА, какие работы выполнялись на Подольском мостовом переходе во время войны.

"На объекте "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве" с начала введения военного положения выполнялись работы по устройству гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия мостового полотна, работы по возведению насыпи земляного полотна, прокладке сети дождевой канализации, устройству тротуарного покрытия, работы по монтажу перильной и барьерной ограды и шумозащитных экранов", — сообщил сайту ТСН.ua Валентин Кульбако, исполнявший обязанности директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Он подтверждает слова мэра, что работы по открытию автомобильного движения на мосту находятся на финальной стадии. Но не уточняет, откроют ли мост в ближайшие недели.

Мэр Киева обещает открыть автомобильное сообщение на Подольском мосту в ближайшие недели /коллаж ТСН.ua

"В текущем году запланировано организовать технологическое движение и обеспечить транспортное сообщение по обоим направлениям между правым и левым берегом реки Днепр через Подольский мостовой переход", — добавляет Валентин Кульбако.

Работы продолжаются, а об испытаниях молчат

При этом он затруднился ответить на наш вопрос: планируют ли провести испытания моста и как именно это будут делать?

Ранее, перед открытием автомобильного движения по новым мостам, их загружали автотранспортом, чтобы испытать несущую способность переправы. Так испытывали Северный и Южный мосты, как будет с Подольским – остается тайной.

Собственно, до испытания моста время еще не дошло, на Подольском мосту еще продолжаются строительные работы.

"Продолжаются работы по завершению устройства асфальтобетонного покрытия на съездах с Подольского мостового перехода и выполняется строительство мостового перехода в направлении улицы Оноре де Бальзака ", – добавляет Валентин Кульбако.

Относительно перспектив строительства метро после открытия на Подольском мосту автомобильного движения в мэрии ответили довольно пространственно.

"В основных построенных конструкциях мостового перехода, которые уже построены, предусмотрены под движение метрополитена станции метро "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка". Продолжаются работы по сооружению основных ограждающих конструкций метрополитена на территории Русановских садов", — сообщил Валентин Кульбако.

Падение в Днепр плавучего крана "Захарий", которым монтировали арку Подольского моста/фото из открытых источников

Что известно о Подольском мосте

Разговоры о строительстве моста, который должен был соединить Подол и Троещину автомобильным сообщением и веткой метро, начались 30 лет назад . Но ограничились только проектированием, до активных строительных работ дело не дошло.

. Но ограничились только проектированием, до активных строительных работ дело не дошло. Строительство Подольского моста началось в 2003 году . Памятную капсулу, символизировавшую начало работ, торжественно замуровал тогдашний мэр Киева Александр Омельченко.

. Памятную капсулу, символизировавшую начало работ, торжественно замуровал тогдашний мэр Киева Александр Омельченко. Жители Русановских садов выходили на многочисленные акции протеста , они были не согласны переселяться в другие места из-за строительства моста.

, они были не согласны переселяться в другие места из-за строительства моста. Закончить строительство обещали в 2008 году , но этого не произошло из-за нехватки средств и смены городских властей. Мост на два десятилетия превратился в долгострой.

, но этого не произошло из-за нехватки средств и смены городских властей. Мост на два десятилетия превратился в долгострой. В 2011 году при монтаже арки моста в Днепр упал плавучий кран "Захарий" . Обошлось без человеческих жертв, пострадал только кран. Это чрезвычайное событие остановило работы по сооружению моста. Арку достроили только в 2014 году .

при монтаже арки моста в Днепр . Обошлось без человеческих жертв, пострадал только кран. Это чрезвычайное событие остановило работы по сооружению моста. Арку достроили только в . Подольский мост-долгострой стал популярной площадкой для съемок клипов известных исполнителей и рекламы . Особенно популярной стала у "киношников" его часть с аркой.

. Особенно популярной стала у "киношников" его часть с аркой. Правоохранители сообщали о многочисленных фактах хищения средств во время строительства Подольского моста , а руководителей строительства привлекали к ответственности.

, а руководителей строительства привлекали к ответственности. На Подольском мосту должны появиться три станции метро: "Судностроительная", "Труханов остров" и "Залив Десенка" . Но они заработают только, когда завершится строительство четвертой ветки метро.

. Но они заработают только, когда завершится строительство четвертой ветки метро. Подольский мост называют "мостом в никуда", потому что съезды с него на столичном Подоле будут выводить автотранспорт на узенькие улочки, что обернется пробками в этом районе.

Об "уставших" мостах и просчете проектировщиков

Эксперты соглашаются, что после открытия автомобильного движения, на Подольском мосту могут возникнуть пробки, но подчеркивают, что новый мост Киеву необходим, ведь имеющиеся переправы уже слишком устаревшие.

По словам Александра Сергиенко, директора аналитико-исследовательского центра "Институт города", в Киеве всего пять автомобильных мостов через Днепр и их состояние, к сожалению, не самое лучшее. Особенно если говорить о мостах Метро и Патона. На столичные мосты ежедневно ложится бешеная сверхурочная нагрузка. Поэтому, если любой мост возьмет на себя часть автомобильных потоков – это уже плюс.

"На Днепре чуть больше 30 мостов. Такое количество слишком мало. Ведь мосты "сшивают" Украину, а также Киев. Поэтому даже если Подольский мост не очень удачно запроектирован, а проектировали его в 80 годах прошлого века, когда никто и не подозревал, что у людей будет столько автомобилей, то сейчас мы должны исправить просчет проектировщиков. Прежде всего — обустраивать удобные съезды с моста на правом и левом берегах в соответствии с современными условиями. Кстати, на левом берегу есть возможность сделать 2-3 съезда, а вот на правом, на Подоле, ситуация сложнее, но думаю, что все отрегулируется за счет Северного моста, он еще сможет брать на себя нагрузку автотранспортом. Думаю, что это позволит правильно распределить транспортные потоки. Хотя, как это будет на самом деле, можно будет увидеть уже на практике", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Сергиенко.

В 2020 году арку Подольского моста художественно подсветили / фото из открытых источников

Почему мост пока не для Троещины

По словам эксперта по транспорту Александра Кавы, открытие автомобильного сообщения Подольским мостовым переходом абсолютно реалистично для Киева, потому что городские власти прилагают немало усилий для того, чтобы достроить съезды с моста на Русановские сады и, соответственно, открыть проезд по мосту от Подола до Русановских садов.

"Поэтому жителям Троещины и Радужного массива пока рано радоваться открытию автомобильного проезда по Подольскому мосту. Для того чтобы обеспечить сообщение с этими жилыми массивами Киева, необходимо достроить путепровод над железной дорогой. А вот для жителей Левобережного массива и Русановских садов – проезд вполне реально открыть", – объясняет сайту ТСН.ua Александр Кава.

На первом этапе будет без пробок

Эксперт добавляет, что не видит серьезных проблем с проездом транспорта на правом берегу, а именно на Подоле.

"Заезд на Подольский мостовой переход на правом берегу будет открыт с Набережно-Крещатицкой улицы и Верхнего Вала, а съезд с моста на Набережно-Рыбальской. Это не узкие улицы, однако, действительно, чтобы доехать до центра города, нужно будет проезжать через Почтовую площадь.Там возможны скопления автомобилей в пиковые часы. Но учитывая, что мост пока не будет обеспечивать сообщение с Троещиной и Радужным массивом, то ожидать в первый период его работы значительного потока автотранспорта не стоит", — отмечает Александр Кава.

Что будет в перспективе?

Эксперт добавляет, что после открытия движения автотранспорта и, что очень важно, запуска общественного транспорта Подольским мостом, городские власти смогут сфокусироваться на строительстве путепровода над железной дорогой у остановки городских электропоездов "Троещина-1" и строительстве первого пускового участка четвертой линии метро.

Строительство метрополитена на Подольском мостовом переходе/фото из открытых источников

"Ведь в конструкции Подольского моста уже построены три станции метро. Поэтому остается обустроить правобережный участок метрополитена от станции "Лукьяновская" до Подольского моста с двумя пересадочными узлами и станцию метро "Радужная" на левом берегу Днепра. Это в перспективе. Но думаю, что значительный эффект для киевлян будет даже от первого участка автомобильного сообщения по Подольскому мосту", — заключает Александр Кава.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киеве изменили высотность для новостроек: "замуруют" ли Подол небоскребами.

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