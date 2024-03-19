"Почему солдат должен доказывать свое ранение?": военный рассказал о "совдепе" в армии

Солдат должен бумажками доказывать, что он получил ранения. Из нашей армии давно пора забрать "совдепию".

Такое мнение в эксклюзивном интервью TSN.ua высказал Юрий Маленок на позывной "Артист", боец бригады "Буревий".

“Надо убрать совдепию полностью, изменить. Мы идем в Евросоюз, у нас есть американцы, которые совсем по-другому воюют, совсем по-другому делают… Год я нахожусь в больнице. То, что я увидел, с чем столкнулся. Бумаги, ты должен доказать, как получил ранение. Получил ли ты ранения на боевых. То есть выходит, если ты не найдешь трех свидетелей, которые напишут этот рапорт, то тебе могут не засчитать это ранение. Что это? То есть я шел, где-то там обломок с неба прилетел, сломал мне ногу или как? Эту бумажную волокиту можно убрать вообще”, — рассказал Юрий Маленок.

По его словам, с помощью "Дії" и цифровых сервисов все это можно делать онлайн. Однако сейчас собирать бумажные документы и справки вынуждены солдаты.

“А почему? Почему не государство? Или, например, нанять людей, чтобы они этим занимались? Я считаю, что это совдепия. Не дай Бог у тебя какой-то бумажки не будет, уже вопрос, а где ты был тогда? Как это так? А если форму 100 потерял, это первое, что тебе после ранения выписывают, тебе нужно будет ехать туда, где оказывалась первая медицинская помощь, и если они дадут тебе эту справку, тогда будут предоставлять выплаты. А если не дадут, как доказать солдату, что он получил ранения на боевых? Это смешно”, — считает Юрий Маленок.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец "Артист": Что изменить в армии? Не воровать! Все должно работать на фронт!

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