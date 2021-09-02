Почему США до сих пор не назначили посла и спецпредставителя по вопросам Украины: объяснение Ермака

Руководитель ОП надеется, что новый посол США появится вскоре в Украине.
На переговорах президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в широком формате не шла речь о назначении в Киев посла США и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
Об этом 2 сентября по телефону из Вашингтона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "Право на владу" на 1+1.
"На широком формате этот вопрос не поднимался. Но мы считаем и надеемся, что действительно новый посол появится вскоре в Украине. Что касается замены господину Волкеру, тоже этот вопрос не поднимался. Но говорилось очень много о непосредственном участии президента. И вы знаете, что на Крымской платформе и на праздновании Дня Независимости была специальная представительница — министр по вопросам энергетики Дженнифер Гренголм. Она тоже присутствовала на переговорах в Белом Доме. Поэтому мы считаем, что сейчас, принимая во внимание возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, — я думаю, что появится не один представитель, из разных отраслей", — сказал Ермак.
Руководитель ОП убежден, что после этого успешного визита Зеленского отношения между Украиной и США будут очень динамично развиваться в разных направлениях.
Ранее Ермак рассказал:
- что на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского не шла речь о замене или отказе от Минского формата ;
- о возможном участии США в переговорах Нормандского формата.