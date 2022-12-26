Почему США и союзники не спешат предоставлять наступательное оружие Украине: объяснение Жданова

Жданов убежден, что в новом году Украина получит необходимые танки, истребители и дальнобойные ракеты.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что США и союзники не спешат серьезно помогать Украине и предоставлять наступательное оружие, ведь на Западе нет единства по этому вопросу.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Не все страны поддерживают, нет единства. Глобализация убивает любую идею. Чем больше разрастается военный или политический блок, тем больше противоречий и разногласий возникает в этом блоке", – отметил он.

Эксперт напомнил, что на брифинге с президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден заявил, что более 50 государств обязались передать Украине почти 2000 единиц танков и другой военной техники, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и более 50 систем залпового огня.

"НАТО только сейчас начинает понемногу включаться в эту игру и помогать нам. Но НАТО до конца войны не будет предоставлять нам летальное оружие. Военно-техническое имущество, гуманитарку могут дать. РФ ставит жесткие условия, мол, если НАТО передает Украине оружие, значит, НАТО вступает в войну. Этого добивается Путин, но не хотят допустить члены Альянса. Поэтому, возможно, Байден и сказал, что существует пул стран, такие как формат "Рамштайн", которые выразили поддержку Украине и готовы помогать летальным оружием", — говорит эксперт.

Жданов убежден, что в новом году Украина получит необходимые танки, истребители и дальнобойные ракеты.

"Сейчас мы заканчиваем переломный момент в этой войне. 2023 год – это будет год контрнаступательных операций ВСУ", – подытожил он.