Почему США не передают F-16 Украине: Ходжес объяснил и упрекнул администрацию Байдена

Кроме этих истребителей, "есть много разных вещей, которые имеют схожие возможности", заметил американский генерал.

Президент США Джо Байден исключает возможность передачи истребителей F-16 в Украину, потому что получает плохие советы от Совета нацбезопасности и от Пентагона.

Такое мнение в интервью журналисту "1+1" Андрею Цаплиенко высказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Я думаю, администрация Байдена получает плохие советы от Совета нацбезопасности и от Пентагона относительно того, что нужно, а что не нужно. Мне кажется, они мыслят очень традиционно и линейно. Они по-прежнему не концентрируются на том, что наиболее важно. А самое важное – это победа Украины в войне. Самое важное – освободить Крым", – подчеркнул Ходжес.

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Именно для этого Украине и нужны F-16, хотя существует альтернатива возможностям этих истребителей.

"Я совершенно за F-16, но есть много разных вещей, которые имеют схожие возможности", – обратил внимание генерал-лейтенант.

Он уточнил, что речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, бомбах наземного запуска малого диаметра, дронах GreyEagle, крылатых ракетах Storm Shadow и ряде других видов вооружения.

Напомним, 24 февраля Байден отбросил возможность передачи истребителей F-16 Украине и сказал, что эти воздушные суда госсударству "сейчас не нужны".

Вскоре после заявления президента США конгрессмен-демократ Адам Смит сказал, что предоставление F-16 Украине было бы "глупым использованием ресурсов, необходимых для победы в битве". Он объяснил, что придется учить не только пилотов, но и механиков. Украина также должна иметь аэродромы, способные принять F-16, а еще запчасти, чтобы эти машины работали.

В то же время о готовности учить украинских пилотов на F-16 высказала Польша. А президент Владимир Зеленский проинформировал, что кроме нее, на такой шаг готовы пойти еще три европейских страны.

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